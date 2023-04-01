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Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 23 человек - РИА Новости, 01.04.2023
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02:14 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/ekvador-1862301915.html
Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 23 человек
Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 23 человек - РИА Новости, 01.04.2023
Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 23 человек
Число жертв оползня, произошедшего в центральной части Эквадора, возросло до 23 человек, сообщила генеральная прокуратура страны. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T02:14
2023-04-01T02:14
в мире
эквадор
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МЕХИКО, 1 апр - РИА Новости. Число жертв оползня, произошедшего в центральной части Эквадора, возросло до 23 человек, сообщила генеральная прокуратура страны. Ранее прокуратура Эквадора сообщала о 21 погибшем. Массивный оползень сошел в городе Алауси в провинции Чимбораcо в воскресенье, в результате чего были уничтожены 57 жилых домов, еще 163 получили повреждения. По последней информации Национального секретариата по управлению рисками, без вести пропали 72 человека, еще 37 получили ранения, из-под завалов извлекли 32 человека. Спасательные работы продолжаются, несмотря на то, что они затруднены из-за дождей и опасности новых оползней. Сообщается, что некоторые дома могут быть погребены на глубине более 40 метров под землей.
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 23 человек

Число жертв оползня в центральной части Эквадора выросло до 23 человек

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на горы у столицы Эквадора Кито
Вид на горы у столицы Эквадора Кито - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на горы у столицы Эквадора Кито. Архивное фото
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МЕХИКО, 1 апр - РИА Новости. Число жертв оползня, произошедшего в центральной части Эквадора, возросло до 23 человек, сообщила генеральная прокуратура страны.
«
"Прокуратура Эквадора организовала извлечение еще двух тел, обнаруженных недавно среди завалов после оползня в Алауси. После опознания они будут переданы родственникам. На данный момент зарегистрировано 23 летальных исхода", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры в Twitter.
Ранее прокуратура Эквадора сообщала о 21 погибшем.
Массивный оползень сошел в городе Алауси в провинции Чимбораcо в воскресенье, в результате чего были уничтожены 57 жилых домов, еще 163 получили повреждения. По последней информации Национального секретариата по управлению рисками, без вести пропали 72 человека, еще 37 получили ранения, из-под завалов извлекли 32 человека.
Спасательные работы продолжаются, несмотря на то, что они затруднены из-за дождей и опасности новых оползней. Сообщается, что некоторые дома могут быть погребены на глубине более 40 метров под землей.
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