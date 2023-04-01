https://ria.ru/20230401/ekvador-1862301915.html

Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 23 человек

Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 23 человек - РИА Новости, 01.04.2023

Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 23 человек

Число жертв оползня, произошедшего в центральной части Эквадора, возросло до 23 человек, сообщила генеральная прокуратура страны. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T02:14

2023-04-01T02:14

2023-04-01T02:14

в мире

эквадор

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МЕХИКО, 1 апр - РИА Новости. Число жертв оползня, произошедшего в центральной части Эквадора, возросло до 23 человек, сообщила генеральная прокуратура страны. Ранее прокуратура Эквадора сообщала о 21 погибшем. Массивный оползень сошел в городе Алауси в провинции Чимбораcо в воскресенье, в результате чего были уничтожены 57 жилых домов, еще 163 получили повреждения. По последней информации Национального секретариата по управлению рисками, без вести пропали 72 человека, еще 37 получили ранения, из-под завалов извлекли 32 человека. Спасательные работы продолжаются, несмотря на то, что они затруднены из-за дождей и опасности новых оползней. Сообщается, что некоторые дома могут быть погребены на глубине более 40 метров под землей.

https://ria.ru/20230319/ekvador-1858897306.html

эквадор

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