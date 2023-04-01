https://ria.ru/20230401/dtp-1862350893.html

На Урале легковушка врезалась в такси, два человека погибли

На Урале легковушка врезалась в такси, два человека погибли - РИА Новости, 01.04.2023

На Урале легковушка врезалась в такси, два человека погибли

Два человека погибли при столкновении двух машин на трассе в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T14:14

2023-04-01T14:14

2023-04-01T14:42

происшествия

авто

свердловская область

екатеринбург

гибдд мвд рф

hyundai creta

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении двух машин на трассе в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.По данным ведомства, на 75-м километре автодороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai Solaris."В результате ДТП водитель и три пассажира Daewoo, а также водитель Hyundai с различными травмами доставлены в Режевскую ЦРБ. Впоследствии водитель и пассажир автомобиля Daewoo скончались в реанимации", — говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, Daewoo Nexia врезалась в автомобиль такси, в котором не было пассажиров. Водителю такси помощь оказали на месте. Одного из пострадавших подключили к аппарату ИВЛ, у него диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени и вдавленный перелом теменно-височной области. Медики готовятся доставить его санавиацией в ГКБ № 36 Екатеринбурга.

https://ria.ru/20230330/bashkiriya-1861751160.html

https://ria.ru/20230401/dtp-1862315368.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, свердловская область, екатеринбург, гибдд мвд рф, hyundai creta