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На Урале легковушка врезалась в такси, два человека погибли - РИА Новости, 01.04.2023
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14:14 01.04.2023 (обновлено: 14:42 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/dtp-1862350893.html
На Урале легковушка врезалась в такси, два человека погибли
На Урале легковушка врезалась в такси, два человека погибли - РИА Новости, 01.04.2023
На Урале легковушка врезалась в такси, два человека погибли
Два человека погибли при столкновении двух машин на трассе в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T14:14
2023-04-01T14:42
происшествия
авто
свердловская область
екатеринбург
гибдд мвд рф
hyundai creta
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении двух машин на трассе в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.По данным ведомства, на 75-м километре автодороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai Solaris."В результате ДТП водитель и три пассажира Daewoo, а также водитель Hyundai с различными травмами доставлены в Режевскую ЦРБ. Впоследствии водитель и пассажир автомобиля Daewoo скончались в реанимации", — говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, Daewoo Nexia врезалась в автомобиль такси, в котором не было пассажиров. Водителю такси помощь оказали на месте. Одного из пострадавших подключили к аппарату ИВЛ, у него диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени и вдавленный перелом теменно-височной области. Медики готовятся доставить его санавиацией в ГКБ № 36 Екатеринбурга.
https://ria.ru/20230330/bashkiriya-1861751160.html
https://ria.ru/20230401/dtp-1862315368.html
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происшествия, авто, свердловская область, екатеринбург, гибдд мвд рф, hyundai creta
Происшествия, Авто, Свердловская область, Екатеринбург, ГИБДД МВД РФ, Hyundai Creta
На Урале легковушка врезалась в такси, два человека погибли

На Урале легковушка врезалась в такси, два человека погибли, еще трое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении двух машин на трассе в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
По данным ведомства, на 75-м километре автодороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai Solaris.
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"В результате ДТП водитель и три пассажира Daewoo, а также водитель Hyundai с различными травмами доставлены в Режевскую ЦРБ. Впоследствии водитель и пассажир автомобиля Daewoo скончались в реанимации", — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, Daewoo Nexia врезалась в автомобиль такси, в котором не было пассажиров. Водителю такси помощь оказали на месте. Одного из пострадавших подключили к аппарату ИВЛ, у него диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени и вдавленный перелом теменно-височной области. Медики готовятся доставить его санавиацией в ГКБ № 36 Екатеринбурга.
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ПроисшествияАвтоСвердловская областьЕкатеринбургГИБДД МВД РФHyundai Creta
 
 
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