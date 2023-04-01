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В Запорожской области ВС России применили FPV-дроны для сброса листовок - РИА Новости, 01.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:20 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/dron-1862397982.html
В Запорожской области ВС России применили FPV-дроны для сброса листовок
В Запорожской области ВС России применили FPV-дроны для сброса листовок - РИА Новости, 01.04.2023
В Запорожской области ВС России применили FPV-дроны для сброса листовок
Военнослужащие РФ применили в Запорожской области FPV-дроны для распространения листовок над позициями украинских войск, рассказал РИА Новости офицер ВС РФ на... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T20:20
2023-04-01T20:20
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие РФ применили в Запорожской области FPV-дроны для распространения листовок над позициями украинских войск, рассказал РИА Новости офицер ВС РФ на одной из передовых позиций. "На Запорожском направлении FPV-дроны мы применили не только, как оружие для уничтожения личного состава противника, но и как средство для распространения листовок с призывом сложить оружие и сохранить свою жизнь", - сказал собеседник агентства.Тексты на листовках написаны на русском и украинских языках. Для сброса листовок бойцы сделали специальные облегченные механизмы, которые крепятся к беспилотникам. FPV-дроны - тип беспилотника, который собирается оператором вручную и управляется при помощи виртуальных очков от первого лица, такая техническая возможность позволяет оператору более точно и оперативно управлять БПЛА.
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в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области ВС России применили FPV-дроны для сброса листовок

В Запорожской области ВС России применили FPV-дроны для сброса листовок на позиции ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие РФ применили в Запорожской области FPV-дроны для распространения листовок над позициями украинских войск, рассказал РИА Новости офицер ВС РФ на одной из передовых позиций.
"На Запорожском направлении FPV-дроны мы применили не только, как оружие для уничтожения личного состава противника, но и как средство для распространения листовок с призывом сложить оружие и сохранить свою жизнь", - сказал собеседник агентства.
Тексты на листовках написаны на русском и украинских языках. Для сброса листовок бойцы сделали специальные облегченные механизмы, которые крепятся к беспилотникам.
FPV-дроны - тип беспилотника, который собирается оператором вручную и управляется при помощи виртуальных очков от первого лица, такая техническая возможность позволяет оператору более точно и оперативно управлять БПЛА.
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