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В Запорожской области ВС России применили FPV-дроны для сброса листовок

В Запорожской области ВС России применили FPV-дроны для сброса листовок - РИА Новости, 01.04.2023

В Запорожской области ВС России применили FPV-дроны для сброса листовок

Военнослужащие РФ применили в Запорожской области FPV-дроны для распространения листовок над позициями украинских войск, рассказал РИА Новости офицер ВС РФ на... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T20:20

2023-04-01T20:20

2023-04-01T20:20

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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие РФ применили в Запорожской области FPV-дроны для распространения листовок над позициями украинских войск, рассказал РИА Новости офицер ВС РФ на одной из передовых позиций. "На Запорожском направлении FPV-дроны мы применили не только, как оружие для уничтожения личного состава противника, но и как средство для распространения листовок с призывом сложить оружие и сохранить свою жизнь", - сказал собеседник агентства.Тексты на листовках написаны на русском и украинских языках. Для сброса листовок бойцы сделали специальные облегченные механизмы, которые крепятся к беспилотникам. FPV-дроны - тип беспилотника, который собирается оператором вручную и управляется при помощи виртуальных очков от первого лица, такая техническая возможность позволяет оператору более точно и оперативно управлять БПЛА.

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