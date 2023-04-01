https://ria.ru/20230401/dron-1862362967.html

В Тульской области гражданский дрон врезался в дерево

В Тульской области гражданский дрон врезался в дерево - РИА Новости, 01.04.2023

В Тульской области гражданский дрон врезался в дерево

Беспилотный летательный аппарат гражданского назначения врезался в дерево во дворе в городе Ефремов Тульской области, он не представляет опасности, сообщил... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:50

2023-04-01T15:50

2023-04-01T15:53

происшествия

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат гражданского назначения врезался в дерево во дворе в городе Ефремов Тульской области, он не представляет опасности, сообщил комитет Тульской области по региональной безопасности. По данным властей, было оперативно организовано реагирование всех служб. Собственник аппарата устанавливается. Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что дрон - игрушечный. "Дети запускали, и он врезался в дерево", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20230330/bespilotniki-1861722040.html

тульская область

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2023

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происшествия, тульская область