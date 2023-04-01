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В Тульской области гражданский дрон врезался в дерево - РИА Новости, 01.04.2023
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15:50 01.04.2023 (обновлено: 15:53 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/dron-1862362967.html
В Тульской области гражданский дрон врезался в дерево
В Тульской области гражданский дрон врезался в дерево - РИА Новости, 01.04.2023
В Тульской области гражданский дрон врезался в дерево
Беспилотный летательный аппарат гражданского назначения врезался в дерево во дворе в городе Ефремов Тульской области, он не представляет опасности, сообщил... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:50
2023-04-01T15:53
происшествия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат гражданского назначения врезался в дерево во дворе в городе Ефремов Тульской области, он не представляет опасности, сообщил комитет Тульской области по региональной безопасности. По данным властей, было оперативно организовано реагирование всех служб. Собственник аппарата устанавливается. Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что дрон - игрушечный. "Дети запускали, и он врезался в дерево", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20230330/bespilotniki-1861722040.html
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происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области гражданский дрон врезался в дерево

В городе Ефремов Тульской области гражданский беспилотник врезался в дерево

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкДрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат гражданского назначения врезался в дерево во дворе в городе Ефремов Тульской области, он не представляет опасности, сообщил комитет Тульской области по региональной безопасности.
«
"Первого апреля в Ефремове на дереве был обнаружен беспилотный летательный аппарат. По информации правоохранительных органов, он является гражданским и опасности не представляет", - сообщает комитет.
По данным властей, было оперативно организовано реагирование всех служб.
Собственник аппарата устанавливается.
Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что дрон - игрушечный. "Дети запускали, и он врезался в дерево", - сказал собеседник.
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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30 марта, 00:28
 
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