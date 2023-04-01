https://ria.ru/20230401/donetsk-1862310727.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.04.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 07.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T08:13

2023-04-01T08:13

2023-04-01T08:15

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 07.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.50 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230401/obstrel-1862307794.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия