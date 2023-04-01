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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:13 01.04.2023 (обновлено: 08:15 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/donetsk-1862310727.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.04.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 07.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T08:13
2023-04-01T08:15
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 07.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.50 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230401/obstrel-1862307794.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда РСЗО
Воронка от разорвавшегося снаряда РСЗО - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от разорвавшегося снаряда РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 07.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.50 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Вчера, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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