В Китае объяснили, как США приближают конец своей гегемонии
GT: использованием доллара как оружия США сами приближают конец своего господства
© Иллюстрация РИА НовостиДоллар - Юань
© Иллюстрация РИА Новости
Доллар - Юань. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. США, используя доллар в качестве инструмента принуждения во всем мире, сами способствуют нарастающей тенденции к дедолларизации, пишет китайская газета Global Times.
"Превратив свою долларовую гегемонию в оружие, США могут не только произвольно налагать односторонние санкции на другие страны, но и перекладывать свои собственные экономические риски на плечи всего остального мира посредством денежно-кредитной монополии… Сами США запускают неизбежную тенденцию к концу доминирования доллара, что и беспокоит многих американских стратегов и экономистов", - говорится в статье.
Санкционное давление США на Россию является проявлением гегемонистских амбиций Америки, что усиливает стремление других стран на международной арене снижать зависимость от доллара, указывает Global Times. Эти государства ищут замену системе SWIFT, чтобы избежать "монетарного принуждения" со стороны США, при этом данный импульс становится "все очевиднее и сильнее".
Так, ранее Китай и Бразилия заключили соглашение об осуществлении финансовых и торговых операций напрямую в реалах и юанях, обходя посредника в виде доллара.
Хотя доллар остается наиболее часто используемой валютой в мире, все большее число стран будут искать ему альтернативу. "История учит нас, что упадок гегемонии часто начинается с ее валюты", — резюмирует газета.
Ранее президент Кении Уильям Руто подписал соглашение с Саудовской Аравией о покупке нефти за кенийские шиллинги вместо долларов.
Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики.