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Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8
Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 - РИА Новости, 01.04.2023
Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:28
2023-04-01T15:28
2023-04-01T18:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
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ми-8 амтш
миг-29
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в российском Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также в районе населенного пункта Нововасильевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8", — говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862354472.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, украина, ми-8 амтш, миг-29, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ми-8 АМТШ, МиГ-29, В мире
Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8
Минобороны: российские ВКС сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР