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Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 - РИА Новости, 01.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 01.04.2023 (обновлено: 18:17 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/dnr-1862359021.html
Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8
Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 - РИА Новости, 01.04.2023
Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:28
2023-04-01T18:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
ми-8 амтш
миг-29
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в российском Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также в районе населенного пункта Нововасильевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8", — говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862354472.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, украина, ми-8 амтш, миг-29, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ми-8 АМТШ, МиГ-29, В мире
Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8

Минобороны: российские ВКС сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР

© AP Photo / Alexander Ermochenko Украинский истребитель МиГ-29
Украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Alexander Ermochenko
Украинский истребитель МиГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в российском Минобороны.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также в районе населенного пункта Нововасильевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8", — говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаМи-8 АМТШМиГ-29В мире
 
 
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