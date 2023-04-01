https://ria.ru/20230401/dnr-1862359021.html

Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8

Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 - РИА Новости, 01.04.2023

Российские военные в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Ми-8

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:28

2023-04-01T15:28

2023-04-01T18:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

ми-8 амтш

миг-29

в мире

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в российском Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также в районе населенного пункта Нововасильевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8", — говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862354472.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, украина, ми-8 амтш, миг-29, в мире