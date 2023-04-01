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В Дагестане 17-летняя девушка насмерть сбила двух женщин - РИА Новости, 01.04.2023
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00:56 01.04.2023 (обновлено: 01:01 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/dagestan-1862297589.html
В Дагестане 17-летняя девушка насмерть сбила двух женщин
В Дагестане 17-летняя девушка насмерть сбила двух женщин - РИА Новости, 01.04.2023
В Дагестане 17-летняя девушка насмерть сбила двух женщин
Две женщины погибли, еще одна госпитализирована в Дагестане в результате наезда автомобиля, за рулем которого находилась несовершеннолетняя девушка, сообщили в... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T00:56
2023-04-01T01:01
дербентский район
происшествия
авто
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МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Две женщины погибли, еще одна госпитализирована в Дагестане в результате наезда автомобиля, за рулем которого находилась несовершеннолетняя девушка, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу, примерно в 22.40, на автодороге от поселка Белиджи Дербентского района Дагестана. "Семнадцатилетняя жительница Дербентского района, находясь за рулем автомобиля LADA Vesta, совершила наезд на трех местных жительниц, которые шли по краю проезжей части дороги. В результате произошедшего две женщины от полученных травм скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении. Еще одна женщина-пешеход в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Водитель по своему возрасту не имела права управления автомобилем. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников ДТП.
https://ria.ru/20230330/bashkiriya-1861751160.html
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дербентский район, происшествия, авто
Дербентский район, Происшествия, Авто
В Дагестане 17-летняя девушка насмерть сбила двух женщин

В Дагестане 17-летняя девушка сбила трех пешеходов, две женщины погибли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Две женщины погибли, еще одна госпитализирована в Дагестане в результате наезда автомобиля, за рулем которого находилась несовершеннолетняя девушка, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу, примерно в 22.40, на автодороге от поселка Белиджи Дербентского района Дагестана.
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"Семнадцатилетняя жительница Дербентского района, находясь за рулем автомобиля LADA Vesta, совершила наезд на трех местных жительниц, которые шли по краю проезжей части дороги. В результате произошедшего две женщины от полученных травм скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Еще одна женщина-пешеход в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
Водитель по своему возрасту не имела права управления автомобилем. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников ДТП.
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