https://ria.ru/20230401/dagestan-1862297589.html

В Дагестане 17-летняя девушка насмерть сбила двух женщин

В Дагестане 17-летняя девушка насмерть сбила двух женщин - РИА Новости, 01.04.2023

В Дагестане 17-летняя девушка насмерть сбила двух женщин

Две женщины погибли, еще одна госпитализирована в Дагестане в результате наезда автомобиля, за рулем которого находилась несовершеннолетняя девушка, сообщили в... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T00:56

2023-04-01T00:56

2023-04-01T01:01

дербентский район

происшествия

авто

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МАХАЧКАЛА, 1 апр - РИА Новости. Две женщины погибли, еще одна госпитализирована в Дагестане в результате наезда автомобиля, за рулем которого находилась несовершеннолетняя девушка, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу, примерно в 22.40, на автодороге от поселка Белиджи Дербентского района Дагестана. "Семнадцатилетняя жительница Дербентского района, находясь за рулем автомобиля LADA Vesta, совершила наезд на трех местных жительниц, которые шли по краю проезжей части дороги. В результате произошедшего две женщины от полученных травм скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении. Еще одна женщина-пешеход в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Водитель по своему возрасту не имела права управления автомобилем. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников ДТП.

https://ria.ru/20230330/bashkiriya-1861751160.html

https://ria.ru/20230329/avariya-1861590656.html

дербентский район

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дербентский район, происшествия, авто