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В Чили от птичьего гриппа погибли более полутора тысяч морских котиков - РИА Новости, 01.04.2023
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06:11 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/chili-1862307276.html
В Чили от птичьего гриппа погибли более полутора тысяч морских котиков
В Чили от птичьего гриппа погибли более полутора тысяч морских котиков - РИА Новости, 01.04.2023
В Чили от птичьего гриппа погибли более полутора тысяч морских котиков
Более полутора тысяч морских котиков и более 700 пингвинов Гумбольдта погибли в Чили от птичьего гриппа, сообщает радио BiobioChile. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T06:11
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чили
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 апр - РИА Новости. Более полутора тысяч морских котиков и более 700 пингвинов Гумбольдта погибли в Чили от птичьего гриппа, сообщает радио BiobioChile. "(Власти) Чили сообщили в пятницу о гибели на данный момент 1535 морских котиков и 730 пингвинов Гумбольдта из-за птичьего гриппа", - отмечает СМИ. Большинство погибших животных было обнаружено на севере страны. "Этого никогда не происходило в Чили", - приводит СМИ слова главы службы аквакультуры Соледад Тапии. Первый погибший котик был обнаружен в Чили 15 февраля, два месяца спустя здесь у первой дикой птицы был зарегистрирован случай заражения гриппом.
https://ria.ru/20230321/gripp-1859484086.html
https://ria.ru/20230124/tyuleni-1847057578.html
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чили, в мире
Чили, В мире
В Чили от птичьего гриппа погибли более полутора тысяч морских котиков

В Чили от птичьего гриппа погибли более 1,5 тысяч морских котиков и более 700 пингвинов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМорской котик
Морской котик - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Морской котик. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 апр - РИА Новости. Более полутора тысяч морских котиков и более 700 пингвинов Гумбольдта погибли в Чили от птичьего гриппа, сообщает радио BiobioChile.
"(Власти) Чили сообщили в пятницу о гибели на данный момент 1535 морских котиков и 730 пингвинов Гумбольдта из-за птичьего гриппа", - отмечает СМИ.
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Большинство погибших животных было обнаружено на севере страны.
"Этого никогда не происходило в Чили", - приводит СМИ слова главы службы аквакультуры Соледад Тапии.
Первый погибший котик был обнаружен в Чили 15 февраля, два месяца спустя здесь у первой дикой птицы был зарегистрирован случай заражения гриппом.
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