https://ria.ru/20230401/chili-1862307276.html

В Чили от птичьего гриппа погибли более полутора тысяч морских котиков

В Чили от птичьего гриппа погибли более полутора тысяч морских котиков - РИА Новости, 01.04.2023

В Чили от птичьего гриппа погибли более полутора тысяч морских котиков

Более полутора тысяч морских котиков и более 700 пингвинов Гумбольдта погибли в Чили от птичьего гриппа, сообщает радио BiobioChile. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T06:11

2023-04-01T06:11

2023-04-01T06:11

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 апр - РИА Новости. Более полутора тысяч морских котиков и более 700 пингвинов Гумбольдта погибли в Чили от птичьего гриппа, сообщает радио BiobioChile. "(Власти) Чили сообщили в пятницу о гибели на данный момент 1535 морских котиков и 730 пингвинов Гумбольдта из-за птичьего гриппа", - отмечает СМИ. Большинство погибших животных было обнаружено на севере страны. "Этого никогда не происходило в Чили", - приводит СМИ слова главы службы аквакультуры Соледад Тапии. Первый погибший котик был обнаружен в Чили 15 февраля, два месяца спустя здесь у первой дикой птицы был зарегистрирован случай заражения гриппом.

https://ria.ru/20230321/gripp-1859484086.html

https://ria.ru/20230124/tyuleni-1847057578.html

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