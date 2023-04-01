https://ria.ru/20230401/buterbrodeks-1862322522.html

"Бутербродекс" во второй половине марта снизился на 2,3 пункта

"Бутербродекс" во второй половине марта снизился на 2,3 пункта - РИА Новости, 01.04.2023

"Бутербродекс" во второй половине марта снизился на 2,3 пункта

Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине марта снизился еще... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T10:05

2023-04-01T10:05

2023-04-01T10:05

экономика

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине марта снизился еще на 2,3 пункта и составил 102 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. В период с 16 по 31 марта средний чек вырос по сравнению с первой половиной месяца только по ветчине - на 3%, до 127 рублей. По остальным товарам набора он снизился: по кофе (на 6%, до 171 рубля), огурцам (на 4%, до 161 рубля), батону (на 3%, до 29 рублей), сливочному маслу (на 2%, до 130 рублей), сахару (на 2%, до 56 рублей) и сыру (на 2%, до 157 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом снизился на 2,3 пункта и составил 102 пункта.

https://ria.ru/20230331/dolgi-1862214703.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия