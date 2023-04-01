https://ria.ru/20230401/btr-1862338359.html

Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров

Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров - РИА Новости, 01.04.2023

Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров

Киев запросил у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T12:27

2023-04-01T12:27

2023-04-01T15:17

в мире

украина

польша

матеуш моравецкий

денис шмыгаль

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ВАРШАВА, 1 апр — РИА Новости. Киев запросил у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам Моравецкого, бронетранспортеры оплатят выделенными Польше деньгами Евросоюза, а также американскими средствами, которые получает Киев.Польский Rosomak — колесный БТР, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он оснащен пушкой калибра 30 миллиметров.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230401/krym-1862309227.html

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польша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, денис шмыгаль