https://ria.ru/20230401/btr-1862338359.html
Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров
Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров - РИА Новости, 01.04.2023
Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров
Киев запросил у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:27
2023-04-01T12:27
2023-04-01T15:17
в мире
украина
польша
матеуш моравецкий
денис шмыгаль
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ВАРШАВА, 1 апр — РИА Новости. Киев запросил у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам Моравецкого, бронетранспортеры оплатят выделенными Польше деньгами Евросоюза, а также американскими средствами, которые получает Киев.Польский Rosomak — колесный БТР, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он оснащен пушкой калибра 30 миллиметров.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230401/krym-1862309227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, денис шмыгаль
В мире, Украина, Польша, Матеуш Моравецкий, Денис Шмыгаль
Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров
Моравецкий: Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров Rosomak
ВАРШАВА, 1 апр — РИА Новости. Киев запросил у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«
"Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля
заказ на 100 Rosomak", — сказал он.
По словам Моравецкого, бронетранспортеры оплатят выделенными Польше деньгами Евросоюза, а также американскими средствами, которые получает Киев.
Польский Rosomak — колесный БТР, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он оснащен пушкой калибра 30 миллиметров.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии, Италии и других стран.
В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине