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Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров - РИА Новости, 01.04.2023
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12:27 01.04.2023 (обновлено: 15:17 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/btr-1862338359.html
Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров
Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров - РИА Новости, 01.04.2023
Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров
Киев запросил у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:27
2023-04-01T15:17
в мире
украина
польша
матеуш моравецкий
денис шмыгаль
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ВАРШАВА, 1 апр — РИА Новости. Киев запросил у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам Моравецкого, бронетранспортеры оплатят выделенными Польше деньгами Евросоюза, а также американскими средствами, которые получает Киев.Польский Rosomak — колесный БТР, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он оснащен пушкой калибра 30 миллиметров.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, денис шмыгаль
В мире, Украина, Польша, Матеуш Моравецкий, Денис Шмыгаль
Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров

Моравецкий: Украина заказала у Польши сто бронетранспортеров Rosomak

© Фото : Michigan Army National Guard photo by Spc. Robert DouglasБронетранспортер Rosomak армии Польши
Бронетранспортер Rosomak армии Польши - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : Michigan Army National Guard photo by Spc. Robert Douglas
Бронетранспортер Rosomak армии Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 апр — РИА Новости. Киев запросил у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«
"Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak", — сказал он.
По словам Моравецкого, бронетранспортеры оплатят выделенными Польше деньгами Евросоюза, а также американскими средствами, которые получает Киев.
Польский Rosomak — колесный БТР, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он оснащен пушкой калибра 30 миллиметров.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Симферополь - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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В миреУкраинаПольшаМатеуш МоравецкийДенис Шмыгаль
 
 
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