https://ria.ru/20230401/avtomobili-1862303025.html

Вильфанд рассказал, когда переобувать автомобиль

Вильфанд рассказал, когда переобувать автомобиль - РИА Новости, 01.04.2023

Вильфанд рассказал, когда переобувать автомобиль

Менять резину на автомобиле на юге России можно после 5 апреля, москвичам лучше подождать до 10 апреля, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T03:03

2023-04-01T03:03

2023-04-01T03:13

россия

москва

ростовская область

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Менять резину на автомобиле на юге России можно после 5 апреля, москвичам лучше подождать до 10 апреля, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он напомнил, что менять зимнюю резину автомобиля на летнюю следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже +5 градусов. По данным сайта Гидрометцентра России, ночью в субботу и воскресенье в Ростовской области температура будет опускаться до 2 градусов тепла, в Краснодарском крае – до +1, в Ставропольском крае – до -2 ночью в субботу и около 0 в воскресенье.

https://ria.ru/20230317/luzhi-1858462653.html

россия

москва

ростовская область

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россия, москва, ростовская область, роман вильфанд, гидрометцентр, общество