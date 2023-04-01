Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал, когда переобувать автомобиль - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 01.04.2023 (обновлено: 03:13 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/avtomobili-1862303025.html
Вильфанд рассказал, когда переобувать автомобиль
Вильфанд рассказал, когда переобувать автомобиль - РИА Новости, 01.04.2023
Вильфанд рассказал, когда переобувать автомобиль
Менять резину на автомобиле на юге России можно после 5 апреля, москвичам лучше подождать до 10 апреля, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T03:03
2023-04-01T03:13
россия
москва
ростовская область
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147957/25/1479572564_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a4ce3486006bf8925abd2ea2797dea10.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Менять резину на автомобиле на юге России можно после 5 апреля, москвичам лучше подождать до 10 апреля, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он напомнил, что менять зимнюю резину автомобиля на летнюю следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже +5 градусов. По данным сайта Гидрометцентра России, ночью в субботу и воскресенье в Ростовской области температура будет опускаться до 2 градусов тепла, в Краснодарском крае – до +1, в Ставропольском крае – до -2 ночью в субботу и около 0 в воскресенье.
https://ria.ru/20230317/luzhi-1858462653.html
россия
москва
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147957/25/1479572564_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_80bf6127e773786f0162a8c52e6b017c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, ростовская область, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Москва, Ростовская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Вильфанд рассказал, когда переобувать автомобиль

Вильфанд: менять резину на автомобиле на юге России лучше после пятого апреля

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Работа шиномонтажной мастерской. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Менять резину на автомобиле на юге России можно после 5 апреля, москвичам лучше подождать до 10 апреля, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"На юге России после 5-го числа уже можно переобуваться, в Москве – до 10 апреля нецелесообразно", - считает Вильфанд.
Он напомнил, что менять зимнюю резину автомобиля на летнюю следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже +5 градусов.
По данным сайта Гидрометцентра России, ночью в субботу и воскресенье в Ростовской области температура будет опускаться до 2 градусов тепла, в Краснодарском крае – до +1, в Ставропольском крае – до -2 ночью в субботу и около 0 в воскресенье.
Автомобили проезжают лужу - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Эксперт объяснил, чем опасны лужи для автомобиля
17 марта, 02:10
 
РоссияМоскваРостовская областьРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала