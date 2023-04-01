https://ria.ru/20230401/avtomobili-1862303025.html
Вильфанд рассказал, когда переобувать автомобиль
Вильфанд рассказал, когда переобувать автомобиль - РИА Новости, 01.04.2023
Вильфанд рассказал, когда переобувать автомобиль
Менять резину на автомобиле на юге России можно после 5 апреля, москвичам лучше подождать до 10 апреля, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T03:03
2023-04-01T03:03
2023-04-01T03:13
россия
москва
ростовская область
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Менять резину на автомобиле на юге России можно после 5 апреля, москвичам лучше подождать до 10 апреля, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он напомнил, что менять зимнюю резину автомобиля на летнюю следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже +5 градусов. По данным сайта Гидрометцентра России, ночью в субботу и воскресенье в Ростовской области температура будет опускаться до 2 градусов тепла, в Краснодарском крае – до +1, в Ставропольском крае – до -2 ночью в субботу и около 0 в воскресенье.
https://ria.ru/20230317/luzhi-1858462653.html
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россия, москва, ростовская область, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Москва, Ростовская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Вильфанд рассказал, когда переобувать автомобиль
Вильфанд: менять резину на автомобиле на юге России лучше после пятого апреля