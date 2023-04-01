Рейтинг@Mail.ru
МВФ выделит Аргентине новый транш в размере 5,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/argentina-1862303372.html
МВФ выделит Аргентине новый транш в размере 5,4 миллиарда долларов
МВФ выделит Аргентине новый транш в размере 5,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.04.2023
МВФ выделит Аргентине новый транш в размере 5,4 миллиарда долларов
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Аргентине очередного транша в размере 5,4 миллиарда долларов. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T03:07
2023-04-01T03:07
аргентина
сша
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17441/10/174411007_0:0:489:275_1920x0_80_0_0_a709062d6e904af7273edd4f61897a20.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Аргентине очередного транша в размере 5,4 миллиарда долларов. "Исполнительный совет МВФ завершил четвертый обзор расширенного соглашения в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Аргентины. Решение совета позволяет немедленно выделить 5,4 миллиарда долларов США (4 миллиарда в виде специальных прав заимствования, SDR), в результате чего общий объем выплат по соглашению составит около 28,9 миллиарда долларов США", - сообщается в релизе организации. В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре 2018 года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Однако сделка была перезаключена в 2021 году до 44 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230330/banki-1861734131.html
аргентина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17441/10/174411007_7:0:374:275_1920x0_80_0_0_dbef9f4c0c43c2cc7c12f8fdbba7a3e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аргентина, сша, мвф
Аргентина, США, МВФ
МВФ выделит Аргентине новый транш в размере 5,4 миллиарда долларов

МВФ одобрил выделение Аргентине очередного транша в размере 5,4 миллиарда долларов

© Flickr / lrargerichБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Flickr / lrargerich
Буэнос-Айрес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Аргентине очередного транша в размере 5,4 миллиарда долларов.
"Исполнительный совет МВФ завершил четвертый обзор расширенного соглашения в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Аргентины. Решение совета позволяет немедленно выделить 5,4 миллиарда долларов США (4 миллиарда в виде специальных прав заимствования, SDR), в результате чего общий объем выплат по соглашению составит около 28,9 миллиарда долларов США", - сообщается в релизе организации.
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Глава МВФ назвала проблемы банков в развитых странах неизбежными
30 марта, 06:09
В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре 2018 года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Однако сделка была перезаключена в 2021 году до 44 миллиарда долларов.
 
АргентинаСШАМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала