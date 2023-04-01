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МВФ выделит Аргентине новый транш в размере 5,4 миллиарда долларов
МВФ выделит Аргентине новый транш в размере 5,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.04.2023
МВФ выделит Аргентине новый транш в размере 5,4 миллиарда долларов
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Аргентине очередного транша в размере 5,4 миллиарда долларов. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T03:07
2023-04-01T03:07
2023-04-01T03:07
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мвф
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Аргентине очередного транша в размере 5,4 миллиарда долларов. "Исполнительный совет МВФ завершил четвертый обзор расширенного соглашения в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Аргентины. Решение совета позволяет немедленно выделить 5,4 миллиарда долларов США (4 миллиарда в виде специальных прав заимствования, SDR), в результате чего общий объем выплат по соглашению составит около 28,9 миллиарда долларов США", - сообщается в релизе организации. В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре 2018 года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Однако сделка была перезаключена в 2021 году до 44 миллиарда долларов.
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аргентина, сша, мвф
МВФ выделит Аргентине новый транш в размере 5,4 миллиарда долларов
МВФ одобрил выделение Аргентине очередного транша в размере 5,4 миллиарда долларов