https://ria.ru/20230401/argentina-1862303372.html

МВФ выделит Аргентине новый транш в размере 5,4 миллиарда долларов

МВФ выделит Аргентине новый транш в размере 5,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.04.2023

МВФ выделит Аргентине новый транш в размере 5,4 миллиарда долларов

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Аргентине очередного транша в размере 5,4 миллиарда долларов. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T03:07

2023-04-01T03:07

2023-04-01T03:07

аргентина

сша

мвф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Аргентине очередного транша в размере 5,4 миллиарда долларов. "Исполнительный совет МВФ завершил четвертый обзор расширенного соглашения в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Аргентины. Решение совета позволяет немедленно выделить 5,4 миллиарда долларов США (4 миллиарда в виде специальных прав заимствования, SDR), в результате чего общий объем выплат по соглашению составит около 28,9 миллиарда долларов США", - сообщается в релизе организации. В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре 2018 года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Однако сделка была перезаключена в 2021 году до 44 миллиарда долларов.

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аргентина, сша, мвф