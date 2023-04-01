https://ria.ru/20230401/arest-1862409791.html

В Пензе арестовали женщину по обвинению в убийстве семимесячного сына

В Пензе арестовали женщину по обвинению в убийстве семимесячного сына - РИА Новости, 01.04.2023

В Пензе арестовали женщину по обвинению в убийстве семимесячного сына

Суд в Пензе заключил под стражу иностранку, которой предъявили обвинение в убийстве семимесячного сына во время лечения в больнице, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T22:08

2023-04-01T22:08

2023-04-01T22:08

пенза

происшествия

россия

пензенская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 1 апр - РИА Новости. Суд в Пензе заключил под стражу иностранку, которой предъявили обвинение в убийстве семимесячного сына во время лечения в больнице, сообщается в телеграм-канале СУСК РФ по Пензенской области. По данным следствия, вечером 30 января 24-летняя иностранка во время пребывания на стационарном лечении с сыном в пензенской больнице умышленно закрыла ему рукой рот и нос, в результате чего мальчик скончался от механической асфиксии. "Женщина задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для нее находящегося в беспомощном состоянии. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230129/ubiystvo-1848161278.html

пенза

россия

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пенза, происшествия, россия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)