https://ria.ru/20230401/arest-1862409791.html
В Пензе арестовали женщину по обвинению в убийстве семимесячного сына
В Пензе арестовали женщину по обвинению в убийстве семимесячного сына - РИА Новости, 01.04.2023
В Пензе арестовали женщину по обвинению в убийстве семимесячного сына
Суд в Пензе заключил под стражу иностранку, которой предъявили обвинение в убийстве семимесячного сына во время лечения в больнице, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T22:08
2023-04-01T22:08
2023-04-01T22:08
пенза
происшествия
россия
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
САРАТОВ, 1 апр - РИА Новости. Суд в Пензе заключил под стражу иностранку, которой предъявили обвинение в убийстве семимесячного сына во время лечения в больнице, сообщается в телеграм-канале СУСК РФ по Пензенской области. По данным следствия, вечером 30 января 24-летняя иностранка во время пребывания на стационарном лечении с сыном в пензенской больнице умышленно закрыла ему рукой рот и нос, в результате чего мальчик скончался от механической асфиксии. "Женщина задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для нее находящегося в беспомощном состоянии. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230129/ubiystvo-1848161278.html
пенза
россия
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, происшествия, россия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)
Пенза, Происшествия, Россия, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пензе арестовали женщину по обвинению в убийстве семимесячного сына
В Пензе арестовали иностранку по обвинению в убийстве семимесячного сына в больнице
САРАТОВ, 1 апр - РИА Новости.
Суд в Пензе заключил под стражу иностранку, которой предъявили обвинение в убийстве семимесячного сына во время лечения в больнице, сообщается в телеграм-канале
СУСК РФ по Пензенской области.
По данным следствия, вечером 30 января 24-летняя иностранка во время пребывания на стационарном лечении с сыном в пензенской больнице умышленно закрыла ему рукой рот и нос, в результате чего мальчик скончался от механической асфиксии.
"Женщина задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для нее находящегося в беспомощном состоянии. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
В Москве мужчина убил сына и бывшую жену, после чего покончил с собой