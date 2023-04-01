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В Пензе арестовали женщину по обвинению в убийстве семимесячного сына - РИА Новости, 01.04.2023
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22:08 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/arest-1862409791.html
В Пензе арестовали женщину по обвинению в убийстве семимесячного сына
В Пензе арестовали женщину по обвинению в убийстве семимесячного сына - РИА Новости, 01.04.2023
В Пензе арестовали женщину по обвинению в убийстве семимесячного сына
Суд в Пензе заключил под стражу иностранку, которой предъявили обвинение в убийстве семимесячного сына во время лечения в больнице, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T22:08
2023-04-01T22:08
пенза
происшествия
россия
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 1 апр - РИА Новости. Суд в Пензе заключил под стражу иностранку, которой предъявили обвинение в убийстве семимесячного сына во время лечения в больнице, сообщается в телеграм-канале СУСК РФ по Пензенской области. По данным следствия, вечером 30 января 24-летняя иностранка во время пребывания на стационарном лечении с сыном в пензенской больнице умышленно закрыла ему рукой рот и нос, в результате чего мальчик скончался от механической асфиксии. "Женщина задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для нее находящегося в беспомощном состоянии. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
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Наталья Макарова
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пенза, происшествия, россия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)
Пенза, Происшествия, Россия, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пензе арестовали женщину по обвинению в убийстве семимесячного сына

В Пензе арестовали иностранку по обвинению в убийстве семимесячного сына в больнице

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САРАТОВ, 1 апр - РИА Новости. Суд в Пензе заключил под стражу иностранку, которой предъявили обвинение в убийстве семимесячного сына во время лечения в больнице, сообщается в телеграм-канале СУСК РФ по Пензенской области.
По данным следствия, вечером 30 января 24-летняя иностранка во время пребывания на стационарном лечении с сыном в пензенской больнице умышленно закрыла ему рукой рот и нос, в результате чего мальчик скончался от механической асфиксии.
"Женщина задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для нее находящегося в беспомощном состоянии. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
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ПензаПроисшествияРоссияПензенская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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