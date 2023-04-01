Квартиру экс-министра Абызова снова выставили на аукцион
На "ГИС Торги" возобновился аукцион по продаже квартиры Абызова за 411 миллионов рублей
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМихаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Элитную московскую квартиру экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова снова выставили на аукцион, согласно информации портала "ГИС Торги".
Квартира в Хамовниках площадью более трехсот квадратных метров продается по стартовой цене, превышающей четыреста миллионов рублей, шаг аукциона составил четыре миллиона рублей, сами торги запланированы на 19 апреля.
Михаил Абызов наряду с еще одиннадцатью фигурантами дела обвиняется по уголовным статьям: "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", "Мошенничество в особо крупном размере", "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "Коммерческий подкуп", "Незаконное участие в предпринимательской деятельности".
По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "РЭС" четыре миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей, имущество фигурантов дела было арестовано.