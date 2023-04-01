https://ria.ru/20230401/abyzov-1862322704.html

Квартиру экс-министра Абызова снова выставили на аукцион

Квартиру экс-министра Абызова снова выставили на аукцион - РИА Новости, 01.04.2023

Квартиру экс-министра Абызова снова выставили на аукцион

Элитную московскую квартиру экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова снова выставили на аукцион, согласно информации портала "ГИС Торги". РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T10:06

2023-04-01T10:06

2023-04-01T12:25

происшествия

жилье

михаил абызов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Элитную московскую квартиру экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова снова выставили на аукцион, согласно информации портала "ГИС Торги".Квартира в Хамовниках площадью более трехсот квадратных метров продается по стартовой цене, превышающей четыреста миллионов рублей, шаг аукциона составил четыре миллиона рублей, сами торги запланированы на 19 апреля.Михаил Абызов наряду с еще одиннадцатью фигурантами дела обвиняется по уголовным статьям: "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", "Мошенничество в особо крупном размере", "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "Коммерческий подкуп", "Незаконное участие в предпринимательской деятельности".По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "РЭС" четыре миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей, имущество фигурантов дела было арестовано.

https://realty.ria.ru/20230322/markelov-1859793664.html

https://ria.ru/20230316/arest-1858351602.html

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

происшествия, жилье, михаил абызов, генеральная прокуратура рф