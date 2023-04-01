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Квартиру экс-министра Абызова снова выставили на аукцион - РИА Новости, 01.04.2023
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10:06 01.04.2023 (обновлено: 12:25 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/abyzov-1862322704.html
Квартиру экс-министра Абызова снова выставили на аукцион
Квартиру экс-министра Абызова снова выставили на аукцион - РИА Новости, 01.04.2023
Квартиру экс-министра Абызова снова выставили на аукцион
Элитную московскую квартиру экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова снова выставили на аукцион, согласно информации портала "ГИС Торги". РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:06
2023-04-01T12:25
происшествия
жилье
михаил абызов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Элитную московскую квартиру экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова снова выставили на аукцион, согласно информации портала "ГИС Торги".Квартира в Хамовниках площадью более трехсот квадратных метров продается по стартовой цене, превышающей четыреста миллионов рублей, шаг аукциона составил четыре миллиона рублей, сами торги запланированы на 19 апреля.Михаил Абызов наряду с еще одиннадцатью фигурантами дела обвиняется по уголовным статьям: "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", "Мошенничество в особо крупном размере", "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "Коммерческий подкуп", "Незаконное участие в предпринимательской деятельности".По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "РЭС" четыре миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей, имущество фигурантов дела было арестовано.
https://realty.ria.ru/20230322/markelov-1859793664.html
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происшествия, жилье, михаил абызов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Жилье, Михаил Абызов, Генеральная прокуратура РФ
Квартиру экс-министра Абызова снова выставили на аукцион

На "ГИС Торги" возобновился аукцион по продаже квартиры Абызова за 411 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМихаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Элитную московскую квартиру экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова снова выставили на аукцион, согласно информации портала "ГИС Торги".
Квартира в Хамовниках площадью более трехсот квадратных метров продается по стартовой цене, превышающей четыреста миллионов рублей, шаг аукциона составил четыре миллиона рублей, сами торги запланированы на 19 апреля.
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Михаил Абызов наряду с еще одиннадцатью фигурантами дела обвиняется по уголовным статьям: "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", "Мошенничество в особо крупном размере", "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "Коммерческий подкуп", "Незаконное участие в предпринимательской деятельности".
По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "РЭС" четыре миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей, имущество фигурантов дела было арестовано.
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ПроисшествияЖильеМихаил АбызовГенеральная прокуратура РФ
 
 
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