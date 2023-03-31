https://ria.ru/20230331/znamenitosti-1862242323.html

В возрасте 59 лет умерла балерина, ставшая звездой бодибилдинга

В возрасте 59 лет умерла балерина, ставшая звездой бодибилдинга - РИА Новости, 31.03.2023

В возрасте 59 лет умерла балерина, ставшая звездой бодибилдинга

В возрасте 59 лет умерла Бернадетт Хант, пишет Sky News. Несколько лет она боролось с онкологией. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:52

2023-03-31T18:52

2023-03-31T18:52

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В возрасте 59 лет умерла Бернадетт Хант, пишет Sky News. Несколько лет она боролось с онкологией. Хант училась на балерину, но мечты о карьере в театре не реализовались — девушка получила травму спины. После она увлеклась аэробикой, а потом открыла для себя мир бодибилдинга и выиграла несколько титулов.С 1993 по 1999 Хант участвовала в шоу "Гладиаторы". После она решила отказаться от работы на телевидении и публичности и стала персональным тренером. У Бернадетт Хант остались муж, сын и дочь. Ранее сообщалось о смерти коллекционера предметов искусства Мириам Улленс. Жену барона Гая Улленса застрелили возле ее дома.

https://ria.ru/20230330/znamenitosti-1861779366.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости