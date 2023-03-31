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В возрасте 59 лет умерла балерина, ставшая звездой бодибилдинга - РИА Новости, 31.03.2023
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Культура
 
18:52 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/znamenitosti-1862242323.html
В возрасте 59 лет умерла балерина, ставшая звездой бодибилдинга
В возрасте 59 лет умерла балерина, ставшая звездой бодибилдинга - РИА Новости, 31.03.2023
В возрасте 59 лет умерла балерина, ставшая звездой бодибилдинга
В возрасте 59 лет умерла Бернадетт Хант, пишет Sky News. Несколько лет она боролось с онкологией. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:52
2023-03-31T18:52
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В возрасте 59 лет умерла Бернадетт Хант, пишет Sky News. Несколько лет она боролось с онкологией. Хант училась на балерину, но мечты о карьере в театре не реализовались — девушка получила травму спины. После она увлеклась аэробикой, а потом открыла для себя мир бодибилдинга и выиграла несколько титулов.С 1993 по 1999 Хант участвовала в шоу "Гладиаторы". После она решила отказаться от работы на телевидении и публичности и стала персональным тренером. У Бернадетт Хант остались муж, сын и дочь. Ранее сообщалось о смерти коллекционера предметов искусства Мириам Улленс. Жену барона Гая Улленса застрелили возле ее дома.
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новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
В возрасте 59 лет умерла балерина, ставшая звездой бодибилдинга

Ставшая звездой бодибилдинга балерина Бернадетт Хант умерла в возрасте 59 лет

© GladiatorsTVБернадетт Хант. Кадр из видео
Бернадетт Хант. Кадр из видео
© GladiatorsTV
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В возрасте 59 лет умерла Бернадетт Хант, пишет Sky News. Несколько лет она боролось с онкологией.
Хант училась на балерину, но мечты о карьере в театре не реализовались — девушка получила травму спины. После она увлеклась аэробикой, а потом открыла для себя мир бодибилдинга и выиграла несколько титулов.
С 1993 по 1999 Хант участвовала в шоу "Гладиаторы". После она решила отказаться от работы на телевидении и публичности и стала персональным тренером.
У Бернадетт Хант остались муж, сын и дочь.
Ранее сообщалось о смерти коллекционера предметов искусства Мириам Улленс. Жену барона Гая Улленса застрелили возле ее дома.
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