https://ria.ru/20230330/iskusstvo-1861816825.html

В Бельгии застрелили коллекционера предметов искусства

В Бельгии застрелили коллекционера предметов искусства - РИА Новости, 30.03.2023

В Бельгии застрелили коллекционера предметов искусства

Коллекционера предметов искусства Мириам Улленс застрелили возле ее квартиры в Бельгии, пишет DH/Les Sports +. Ей было 70 лет. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:01

2023-03-30T15:01

2023-03-30T15:01

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Коллекционера предметов искусства Мириам Улленс застрелили возле ее квартиры в Бельгии, пишет DH/Les Sports +. Ей было 70 лет. По данным прессы, нападавшим мог быть пасынок погибшей Николас. Его задержали и допросили. Как сообщает VRT, возможно, причиной стрельбы стали вопросы наследства. Следствие еще ведется.Улленс уже была мертва, когда на место стрельбы прибыли экстренные службы. Мириам — вторая супруга барона Гая Улленса. Долгое время он был генеральным директором сахарного завода в Тинене. Его состояние оценивается в два миллиарда евро. Мириам и Гай заслужили уважение в арт-сфере за повышение авторитета современного китайского искусства, рассказывает Artnews. В их коллекции более двух тысяч предметов, многие из которых создали китайские художники. А в 2008 году они основали частный музей в Пекине.Мириам занималась не только искусством, но и благотворительностью. Например, она основала фонд помощи онкобольным и организацию в Непале, которая описывается как сочетание детских домов и отделений интенсивной терапии для плохо питающихся детей. В 2011 году Улленс открыла бренд одежды. Ее наряды носила супруга экс-президента США Дональда Трампа Мелания. Ранее сообщалось о смерти телепродюсера и сводной сестры Тупака Шакура Ннеки Гарленд.

https://ria.ru/20230327/znamenitosti-1861024853.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, бельгия