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В Бельгии застрелили коллекционера предметов искусства
В Бельгии застрелили коллекционера предметов искусства - РИА Новости, 30.03.2023
В Бельгии застрелили коллекционера предметов искусства
Коллекционера предметов искусства Мириам Улленс застрелили возле ее квартиры в Бельгии, пишет DH/Les Sports +. Ей было 70 лет. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:01
2023-03-30T15:01
2023-03-30T15:01
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Коллекционера предметов искусства Мириам Улленс застрелили возле ее квартиры в Бельгии, пишет DH/Les Sports +. Ей было 70 лет. По данным прессы, нападавшим мог быть пасынок погибшей Николас. Его задержали и допросили. Как сообщает VRT, возможно, причиной стрельбы стали вопросы наследства. Следствие еще ведется.Улленс уже была мертва, когда на место стрельбы прибыли экстренные службы. Мириам — вторая супруга барона Гая Улленса. Долгое время он был генеральным директором сахарного завода в Тинене. Его состояние оценивается в два миллиарда евро. Мириам и Гай заслужили уважение в арт-сфере за повышение авторитета современного китайского искусства, рассказывает Artnews. В их коллекции более двух тысяч предметов, многие из которых создали китайские художники. А в 2008 году они основали частный музей в Пекине.Мириам занималась не только искусством, но и благотворительностью. Например, она основала фонд помощи онкобольным и организацию в Непале, которая описывается как сочетание детских домов и отделений интенсивной терапии для плохо питающихся детей. В 2011 году Улленс открыла бренд одежды. Ее наряды носила супруга экс-президента США Дональда Трампа Мелания. Ранее сообщалось о смерти телепродюсера и сводной сестры Тупака Шакура Ннеки Гарленд.
https://ria.ru/20230327/znamenitosti-1861024853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, бельгия
Культура, Новости культуры, Искусство, Бельгия
В Бельгии застрелили коллекционера предметов искусства
В Бельгии застрелили коллекционера предметов искусства Мириам Улленс
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Коллекционера предметов искусства Мириам Улленс застрелили возле ее квартиры в Бельгии, пишет
DH/Les Sports +. Ей было 70 лет.
По данным прессы, нападавшим мог быть пасынок погибшей Николас. Его задержали и допросили. Как сообщает
VRT,
возможно, причиной стрельбы стали вопросы наследства. Следствие еще ведется.
Улленс уже была мертва, когда на место стрельбы прибыли экстренные службы.
Мириам — вторая супруга барона Гая Улленса. Долгое время он был генеральным директором сахарного завода в Тинене. Его состояние оценивается в два миллиарда евро.
Мириам и Гай заслужили уважение в арт-сфере за повышение авторитета современного китайского искусства, рассказывает
Artnews. В их коллекции более двух тысяч предметов, многие из которых создали китайские художники. А в 2008 году они основали частный музей в Пекине.
Мириам занималась не только искусством, но и благотворительностью. Например, она основала фонд помощи онкобольным и организацию в Непале, которая описывается как сочетание детских домов и отделений интенсивной терапии для плохо питающихся детей.
В 2011 году Улленс открыла бренд одежды. Ее наряды носила супруга экс-президента США Дональда Трампа Мелания.
Ранее сообщалось
о смерти телепродюсера и сводной сестры Тупака Шакура Ннеки Гарленд.
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