МИД назвал реакцию в США на арест журналиста WSJ саморазоблачением
МИД России назвал реакцию в США на арест журналиста WSJ Гершковича саморазоблачением
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Реакция США на арест американского журналиста Эвана Гершковича стала саморазоблачением, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Это... саморазоблачение так называемого "демократического общества", которое проявляет себя, просто как либеральная диктатура", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Она также обратила внимание на то, что со стороны США нет никакого расследования, чтобы понять, что случилось с журналистом. "Они сразу переходят к угрозам, расправам в отношении российских журналистов. Если эта логика продолжится в публичном пространстве, они посеют бурю", - отметила Захарова.
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.