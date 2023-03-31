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МИД назвал реакцию в США на арест журналиста WSJ саморазоблачением - РИА Новости, 31.03.2023
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18:03 31.03.2023 (обновлено: 18:27 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/zhurnalist-1862249702.html
МИД назвал реакцию в США на арест журналиста WSJ саморазоблачением
МИД назвал реакцию в США на арест журналиста WSJ саморазоблачением - РИА Новости, 31.03.2023
МИД назвал реакцию в США на арест журналиста WSJ саморазоблачением
Реакция США на арест американского журналиста Эвана Гершковича стала саморазоблачением, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:03
2023-03-31T18:27
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
екатеринбург
мария захарова
дмитрий песков
мария пейчинович-бурич
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Реакция США на арест американского журналиста Эвана Гершковича стала саморазоблачением, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она также обратила внимание на то, что со стороны США нет никакого расследования, чтобы понять, что случилось с журналистом. "Они сразу переходят к угрозам, расправам в отношении российских журналистов. Если эта логика продолжится в публичном пространстве, они посеют бурю", - отметила Захарова.В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
https://ria.ru/20230331/dostup-1862247204.html
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россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, екатеринбург, мария захарова, дмитрий песков, мария пейчинович-бурич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет европы, евросоюз
Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Екатеринбург, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Мария Пейчинович-Бурич, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Европы, Евросоюз
МИД назвал реакцию в США на арест журналиста WSJ саморазоблачением

МИД России назвал реакцию в США на арест журналиста WSJ Гершковича саморазоблачением

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Реакция США на арест американского журналиста Эвана Гершковича стала саморазоблачением, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Это... саморазоблачение так называемого "демократического общества", которое проявляет себя, просто как либеральная диктатура", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Она также обратила внимание на то, что со стороны США нет никакого расследования, чтобы понять, что случилось с журналистом. "Они сразу переходят к угрозам, расправам в отношении российских журналистов. Если эта логика продолжится в публичном пространстве, они посеют бурю", - отметила Захарова.
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
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РоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреЕкатеринбургМария ЗахароваДмитрий ПесковМария Пейчинович-БуричФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет ЕвропыЕвросоюз
 
 
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