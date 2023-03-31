https://ria.ru/20230331/zhurnalist-1862249702.html

МИД назвал реакцию в США на арест журналиста WSJ саморазоблачением

МИД назвал реакцию в США на арест журналиста WSJ саморазоблачением - РИА Новости, 31.03.2023

МИД назвал реакцию в США на арест журналиста WSJ саморазоблачением

Реакция США на арест американского журналиста Эвана Гершковича стала саморазоблачением, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:03

2023-03-31T18:03

2023-03-31T18:27

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

екатеринбург

мария захарова

дмитрий песков

мария пейчинович-бурич

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Реакция США на арест американского журналиста Эвана Гершковича стала саморазоблачением, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она также обратила внимание на то, что со стороны США нет никакого расследования, чтобы понять, что случилось с журналистом. "Они сразу переходят к угрозам, расправам в отношении российских журналистов. Если эта логика продолжится в публичном пространстве, они посеют бурю", - отметила Захарова.В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.

https://ria.ru/20230331/dostup-1862247204.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, екатеринбург, мария захарова, дмитрий песков, мария пейчинович-бурич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет европы, евросоюз