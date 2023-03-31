https://ria.ru/20230331/zapad-1862098173.html
Запад хочет устранить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко
Запад хочет устранить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.03.2023
Запад хочет устранить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет устранить Белоруссию и РФ как экономически сильных конкурентов, но у него не получится. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:12
2023-03-31T12:12
2023-03-31T12:22
белоруссия
россия
цены на нефть
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет устранить Белоруссию и РФ как экономически сильных конкурентов, но у него не получится."Именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, является главной мишенью Запада. Вопрос не в разнице менталитетов, не в различиях в политической системе Запада и Востока. Все гораздо проще и примитивнее: ни суверенная Беларусь, ни суверенная Россия с сильной экономикой никому не нужны", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.По его словам, "обладание огромными ресурсами, прежде всего природными, наряду с высоким уровнем промпроизводства и серьезными научными компетенциями – причина стремления устранить нас как конкурентов"."Сегодня я абсолютно убежден – не получится. Мы выстоим", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862094133.html
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белоруссия, россия, цены на нефть, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Цены на нефть, Александр Лукашенко
Запад хочет устранить Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко
Лукашенко: Запад хочет устранить Россию и Белоруссию как экономически сильных конкурентов
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет устранить Белоруссию и РФ как экономически сильных конкурентов, но у него не получится.
"Именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, является главной мишенью Запада. Вопрос не в разнице менталитетов, не в различиях в политической системе Запада и Востока. Все гораздо проще и примитивнее: ни суверенная Беларусь, ни суверенная Россия с сильной экономикой никому не нужны", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.
По его словам, "обладание огромными ресурсами, прежде всего природными, наряду с высоким уровнем промпроизводства и серьезными научными компетенциями – причина стремления устранить нас как конкурентов".
"Сегодня я абсолютно убежден – не получится. Мы выстоим", - сказал Лукашенко.
Лукашенко призвал обсудить концепцию нацбезопасности