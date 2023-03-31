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Захарова назвала недопустимыми попытки Запада повлиять на политику Грузии - РИА Новости, 31.03.2023
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00:22 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/zakharova-1861997756.html
Захарова назвала недопустимыми попытки Запада повлиять на политику Грузии
Захарова назвала недопустимыми попытки Запада повлиять на политику Грузии - РИА Новости, 31.03.2023
Захарова назвала недопустимыми попытки Запада повлиять на политику Грузии
Попытки вмешательства в дела Грузии и даже модерирования ситуации в стране изнутри абсолютно недопустимы, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T00:22
2023-03-31T00:22
мария захарова
грузия
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Попытки вмешательства в дела Грузии и даже модерирования ситуации в стране изнутри абсолютно недопустимы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Абсолютно недопустимы такие грубые попытки не просто вмешательства, а модерирования ситуации изнутри через понятные институты - все их тоже хорошо знают - так называемые НПО, так называемых общественных деятелей, во многом все это режиссируется извне напрямую", - сказала Захарова в интервью в проекте "Многополярность". Это "банальные, примитивные" способы влияния на ситуацию извне, эти попытки способны влиять на безопасность и стабильность региона, добавила она. "Очевидно, что этот регион является исторически той сферой, которую почему-то западные страны полагают зоной своих исключительных интересов и считают, что могут абсолютно не обращать внимания на то, что речь идет не об их территорриях, не об их, как им кажется, колониях, зонах протектората, а на данном этапе современном, молодом демократическом государстве", - подчеркнула Захарова. Россия при этом понимает, добавила она, что речь идет о стране, выстраивающей свою государственность исходя из новых исторических реалий.
https://ria.ru/20230118/gruziya-1845689045.html
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мария захарова, грузия, россия
Мария Захарова, Грузия, Россия
Захарова назвала недопустимыми попытки Запада повлиять на политику Грузии

Захарова: попытки Запада модерировать ситуацию изнутри в Грузии абсолютно недопустимы

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Попытки вмешательства в дела Грузии и даже модерирования ситуации в стране изнутри абсолютно недопустимы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Абсолютно недопустимы такие грубые попытки не просто вмешательства, а модерирования ситуации изнутри через понятные институты - все их тоже хорошо знают - так называемые НПО, так называемых общественных деятелей, во многом все это режиссируется извне напрямую", - сказала Захарова в интервью в проекте "Многополярность".
Это "банальные, примитивные" способы влияния на ситуацию извне, эти попытки способны влиять на безопасность и стабильность региона, добавила она.
"Очевидно, что этот регион является исторически той сферой, которую почему-то западные страны полагают зоной своих исключительных интересов и считают, что могут абсолютно не обращать внимания на то, что речь идет не об их территорриях, не об их, как им кажется, колониях, зонах протектората, а на данном этапе современном, молодом демократическом государстве", - подчеркнула Захарова.
Россия при этом понимает, добавила она, что речь идет о стране, выстраивающей свою государственность исходя из новых исторических реалий.
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Мария ЗахароваГрузияРоссия
 
 
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