https://ria.ru/20230331/yaponiya-1862012307.html

Япония запретила поставки в Россию самолетов и строительной техники

Япония запретила поставки в Россию самолетов и строительной техники - РИА Новости, 31.03.2023

Япония запретила поставки в Россию самолетов и строительной техники

Япония вводит запрет на экспорт в Россию строительной техники (гидравлических экскаваторов и бульдозеров), авиационных и корабельных двигателей, электронного... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T06:19

2023-03-31T06:19

2023-03-31T10:27

япония

россия

украина

в мире

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 31 мар — РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт в Россию строительной техники (гидравлических экскаваторов и бульдозеров), авиационных и корабельных двигателей, электронного оборудования для навигации, летных раций, летательных и космических аппаратов и деталей к ним, беспилотников, оптического оборудования, фототехники, список товаров разместило Министерство экономики страны.Под запрет подпадают, например, такие летательные аппараты, как воздушные летательные шары, планеры, дельтапланы, вертолеты, самолеты и детали к ним, а также космические аппараты и ракеты-носители. В разделе "Игрушки" указаны трехколесные велосипеды, скутеры, игрушечные педальные машины, коляски для кукол, куклы, наборы для моделирования.Также запрет на экспорт распространяется на сталь и изделия из нее, алюминий и изделия из него, паровые котлы и детали к ним, оборудование для ковки, генераторы, транспортные аппараты и детали к ним, оптоволокно и оптоволоконный кабель, измерительные приборы, приборы для анализов, точные приборы и детали к ним, бинокли, фотооборудование для аэрофотосъемки, игрушки.Всего, включая разъяснения к этому пакету экспортных санкций и детализацию товаров, документы занимают 35 страниц.С начала введения санкций Япония в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из страны в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Также Токио запретил экспорт в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши (драгоценных камней, дорогого алкоголя, люксовых автомашин), квантовых компьютеров и 3D-принтеров. Кроме того, вне закона оказались новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Помимо этого, был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.

https://ria.ru/20230203/yaponiya-1849400294.html

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япония, россия, украина, в мире, санкции в отношении россии