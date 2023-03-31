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Япония запретила поставки в Россию самолетов и строительной техники - РИА Новости, 31.03.2023
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06:19 31.03.2023 (обновлено: 10:27 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/yaponiya-1862012307.html
Япония запретила поставки в Россию самолетов и строительной техники
Япония запретила поставки в Россию самолетов и строительной техники - РИА Новости, 31.03.2023
Япония запретила поставки в Россию самолетов и строительной техники
Япония вводит запрет на экспорт в Россию строительной техники (гидравлических экскаваторов и бульдозеров), авиационных и корабельных двигателей, электронного... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T06:19
2023-03-31T10:27
япония
россия
украина
в мире
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 31 мар — РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт в Россию строительной техники (гидравлических экскаваторов и бульдозеров), авиационных и корабельных двигателей, электронного оборудования для навигации, летных раций, летательных и космических аппаратов и деталей к ним, беспилотников, оптического оборудования, фототехники, список товаров разместило Министерство экономики страны.Под запрет подпадают, например, такие летательные аппараты, как воздушные летательные шары, планеры, дельтапланы, вертолеты, самолеты и детали к ним, а также космические аппараты и ракеты-носители. В разделе "Игрушки" указаны трехколесные велосипеды, скутеры, игрушечные педальные машины, коляски для кукол, куклы, наборы для моделирования.Также запрет на экспорт распространяется на сталь и изделия из нее, алюминий и изделия из него, паровые котлы и детали к ним, оборудование для ковки, генераторы, транспортные аппараты и детали к ним, оптоволокно и оптоволоконный кабель, измерительные приборы, приборы для анализов, точные приборы и детали к ним, бинокли, фотооборудование для аэрофотосъемки, игрушки.Всего, включая разъяснения к этому пакету экспортных санкций и детализацию товаров, документы занимают 35 страниц.С начала введения санкций Япония в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из страны в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Также Токио запретил экспорт в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши (драгоценных камней, дорогого алкоголя, люксовых автомашин), квантовых компьютеров и 3D-принтеров. Кроме того, вне закона оказались новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Помимо этого, был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
https://ria.ru/20230203/yaponiya-1849400294.html
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япония, россия, украина, в мире, санкции в отношении россии
Япония, Россия, Украина, В мире, Санкции в отношении России
Япония запретила поставки в Россию самолетов и строительной техники

Япония объявила о запрете экспорта в Россию самолетов, БПЛА и строительной техники

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 31 мар — РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт в Россию строительной техники (гидравлических экскаваторов и бульдозеров), авиационных и корабельных двигателей, электронного оборудования для навигации, летных раций, летательных и космических аппаратов и деталей к ним, беспилотников, оптического оборудования, фототехники, список товаров разместило Министерство экономики страны.
«

"В связи с международной обстановкой вокруг Украины наша страна в качестве вклада для решения этой проблемы и установления мира приняла решение 28 февраля о введении запрета на товары, которые укрепляют промышленную базу России, в соответствии с этим сегодня были внесены частичные изменения в указы об экспортной внешней торговле. Меры начнут действовать с 7 апреля", — говорится на сайте министерства.

Под запрет подпадают, например, такие летательные аппараты, как воздушные летательные шары, планеры, дельтапланы, вертолеты, самолеты и детали к ним, а также космические аппараты и ракеты-носители. В разделе "Игрушки" указаны трехколесные велосипеды, скутеры, игрушечные педальные машины, коляски для кукол, куклы, наборы для моделирования.
Также запрет на экспорт распространяется на сталь и изделия из нее, алюминий и изделия из него, паровые котлы и детали к ним, оборудование для ковки, генераторы, транспортные аппараты и детали к ним, оптоволокно и оптоволоконный кабель, измерительные приборы, приборы для анализов, точные приборы и детали к ним, бинокли, фотооборудование для аэрофотосъемки, игрушки.
Всего, включая разъяснения к этому пакету экспортных санкций и детализацию товаров, документы занимают 35 страниц.
С начала введения санкций Япония в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из страны в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Также Токио запретил экспорт в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши (драгоценных камней, дорогого алкоголя, люксовых автомашин), квантовых компьютеров и 3D-принтеров. Кроме того, вне закона оказались новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Помимо этого, был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
Государственные флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вступил в силу запрет Японии на экспорт оборудования в Россию
3 февраля, 00:16
 
ЯпонияРоссияУкраинаВ миреСанкции в отношении России
 
 
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