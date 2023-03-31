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США не ответили в СБ ООН на вопрос о размещении ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 31.03.2023
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19:02 31.03.2023 (обновлено: 22:57 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/yao-1862266856.html
США не ответили в СБ ООН на вопрос о размещении ядерного оружия в Европе
США не ответили в СБ ООН на вопрос о размещении ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 31.03.2023
США не ответили в СБ ООН на вопрос о размещении ядерного оружия в Европе
Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности не стал отвечать на вопрос представителя России Василия Небензи об американском... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T19:02
2023-03-31T22:57
сша
россия
европа
василий небензя
оон
совет безопасности оон
в мире
ядерное оружие
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ООН, 31 мар — РИА Новости. Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности не стал отвечать на вопрос представителя России Василия Небензи об американском ядерном оружии в Европе. Сегодня в Совбезе проходит заседание, касающееся планов Москвы разместить ТЯО в Белоруссии. Вуд среди прочего заявил, что Вашингтон не нарушал и не будет нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия."Я хотел бы задать американскому коллеге простой вопрос: может ли он подтвердить или опровергнуть, что американское ядерное оружие находится не только на национальной территории США, но и на территории Европы? Может быть, он решится ответить на этот вопрос в этом зале", — спросил Небензя. Ответное слово Вуд брать не стал.На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.
https://ria.ru/20230331/petitsiya-1862125682.html
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сша, россия, европа, василий небензя, оон, совет безопасности оон, в мире, ядерное оружие
США, Россия, Европа, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, В мире, Ядерное оружие
США не ответили в СБ ООН на вопрос о размещении ядерного оружия в Европе

США не ответили на вопрос Небензи в Совбезе ООН о размещении ядерного оружия в Европе

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 31 мар — РИА Новости. Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности не стал отвечать на вопрос представителя России Василия Небензи об американском ядерном оружии в Европе.
Сегодня в Совбезе проходит заседание, касающееся планов Москвы разместить ТЯО в Белоруссии. Вуд среди прочего заявил, что Вашингтон не нарушал и не будет нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия.
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"Я хотел бы задать американскому коллеге простой вопрос: может ли он подтвердить или опровергнуть, что американское ядерное оружие находится не только на национальной территории США, но и на территории Европы? Может быть, он решится ответить на этот вопрос в этом зале", — спросил Небензя.
Ответное слово Вуд брать не стал.
На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.
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