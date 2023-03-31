https://ria.ru/20230331/yao-1862266856.html

США не ответили в СБ ООН на вопрос о размещении ядерного оружия в Европе

США не ответили в СБ ООН на вопрос о размещении ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 31.03.2023

США не ответили в СБ ООН на вопрос о размещении ядерного оружия в Европе

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности не стал отвечать на вопрос представителя России Василия Небензи об американском... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T19:02

2023-03-31T19:02

2023-03-31T22:57

сша

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василий небензя

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совет безопасности оон

в мире

ядерное оружие

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ООН, 31 мар — РИА Новости. Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности не стал отвечать на вопрос представителя России Василия Небензи об американском ядерном оружии в Европе. Сегодня в Совбезе проходит заседание, касающееся планов Москвы разместить ТЯО в Белоруссии. Вуд среди прочего заявил, что Вашингтон не нарушал и не будет нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия."Я хотел бы задать американскому коллеге простой вопрос: может ли он подтвердить или опровергнуть, что американское ядерное оружие находится не только на национальной территории США, но и на территории Европы? Может быть, он решится ответить на этот вопрос в этом зале", — спросил Небензя. Ответное слово Вуд брать не стал.На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.

https://ria.ru/20230331/petitsiya-1862125682.html

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862223057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, европа, василий небензя, оон, совет безопасности оон, в мире, ядерное оружие