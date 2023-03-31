США не ответили в СБ ООН на вопрос о размещении ядерного оружия в Европе
США не ответили на вопрос Небензи в Совбезе ООН о размещении ядерного оружия в Европе
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 31 мар — РИА Новости. Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности не стал отвечать на вопрос представителя России Василия Небензи об американском ядерном оружии в Европе.
Сегодня в Совбезе проходит заседание, касающееся планов Москвы разместить ТЯО в Белоруссии. Вуд среди прочего заявил, что Вашингтон не нарушал и не будет нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия.
"Я хотел бы задать американскому коллеге простой вопрос: может ли он подтвердить или опровергнуть, что американское ядерное оружие находится не только на национальной территории США, но и на территории Европы? Может быть, он решится ответить на этот вопрос в этом зале", — спросил Небензя.
Ответное слово Вуд брать не стал.
На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для этого типа вооружений на территории республики закончат 1 июля. Президент подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, реакция Запада не повлияет на планы Москвы.