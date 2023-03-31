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В Кремле ответили на вопрос об аресте корреспондента Wall Street Journal

В Кремле ответили на вопрос об аресте корреспондента Wall Street Journal - РИА Новости, 31.03.2023

В Кремле ответили на вопрос об аресте корреспондента Wall Street Journal

В Кремле не располагают детальной информацией о задержании подозреваемого в шпионаже на США корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, так как... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:31

2023-03-31T13:31

2023-03-31T13:31

медиа

дмитрий песков

россия

сша

the wall street journal

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле не располагают детальной информацией о задержании подозреваемого в шпионаже на США корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, так как информация закрытого характера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вчера мне задавали этот вопрос, мы детальной информацией не располагаем, естественно она закрытого характера, и занимается этим Федеральная Служба Безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что означают слова о том, что журналист WSJ Гершкович был задержан с поличным. В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.

https://ria.ru/20230331/wsj-1862119921.html

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа, дмитрий песков, россия, сша, the wall street journal