В Кремле ответили на вопрос об аресте корреспондента Wall Street Journal
Песков: в Кремле не располагают детальной информацией об аресте корреспондента WSJ
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле не располагают детальной информацией о задержании подозреваемого в шпионаже на США корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, так как информация закрытого характера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера мне задавали этот вопрос, мы детальной информацией не располагаем, естественно она закрытого характера, и занимается этим Федеральная Служба Безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что означают слова о том, что журналист WSJ Гершкович был задержан с поличным.
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.