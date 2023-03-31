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В Кремле ответили на вопрос об аресте корреспондента Wall Street Journal - РИА Новости, 31.03.2023
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13:31 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/wsj-1862139857.html
В Кремле ответили на вопрос об аресте корреспондента Wall Street Journal
В Кремле ответили на вопрос об аресте корреспондента Wall Street Journal - РИА Новости, 31.03.2023
В Кремле ответили на вопрос об аресте корреспондента Wall Street Journal
В Кремле не располагают детальной информацией о задержании подозреваемого в шпионаже на США корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, так как... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:31
2023-03-31T13:31
медиа
дмитрий песков
россия
сша
the wall street journal
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле не располагают детальной информацией о задержании подозреваемого в шпионаже на США корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, так как информация закрытого характера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вчера мне задавали этот вопрос, мы детальной информацией не располагаем, естественно она закрытого характера, и занимается этим Федеральная Служба Безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что означают слова о том, что журналист WSJ Гершкович был задержан с поличным. В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
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медиа, дмитрий песков, россия, сша, the wall street journal
Медиа, Дмитрий Песков, Россия, США, The Wall Street Journal
В Кремле ответили на вопрос об аресте корреспондента Wall Street Journal

Песков: в Кремле не располагают детальной информацией об аресте корреспондента WSJ

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле не располагают детальной информацией о задержании подозреваемого в шпионаже на США корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, так как информация закрытого характера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера мне задавали этот вопрос, мы детальной информацией не располагаем, естественно она закрытого характера, и занимается этим Федеральная Служба Безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что означают слова о том, что журналист WSJ Гершкович был задержан с поличным.
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
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