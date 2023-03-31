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Полякам после ареста журналиста WSJ вновь порекомендовали покинуть Россию
Полякам после ареста журналиста WSJ вновь порекомендовали покинуть Россию - РИА Новости, 31.03.2023
Полякам после ареста журналиста WSJ вновь порекомендовали покинуть Россию
МИД Польши "актуализировал" рекомендацию жителям Польши отказаться от поездок в Россию, а находящимся там покинуть ее территорию, подкрепив это данными об... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:55
2023-03-31T12:55
2023-03-31T12:55
в мире
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the wall street journal
журналистика
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАРШАВА, 31 мар – РИА Новости. МИД Польши "актуализировал" рекомендацию жителям Польши отказаться от поездок в Россию, а находящимся там покинуть ее территорию, подкрепив это данными об аресте в РФ подозреваемого в шпионаже на США корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. Под этой записью он разместил заявление МИД Польши, где говорится, что в связи с ситуацией на Украине "министерство иностранных дел рекомендует не совершать любые поездки в Российскую Федерацию". Тем же гражданам Польши, которые находятся на территории России, рекомендуется "покинуть ее территорию коммерческими и частными средствами". В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, сша, the wall street journal, журналистика, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид польши
В мире, Россия, Польша, США, The Wall Street Journal, журналистика, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МИД Польши
Полякам после ареста журналиста WSJ вновь порекомендовали покинуть Россию
Полякам после ареста журналиста WSJ Гершковича напомнили о необходимости покинуть Россию
ВАРШАВА, 31 мар – РИА Новости.
МИД Польши "актуализировал
" рекомендацию жителям Польши отказаться от поездок в Россию, а находящимся там покинуть ее территорию, подкрепив это данными об аресте в РФ подозреваемого в шпионаже на США корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
«
"Это особенно важно в контексте информации об аресте Эвана Гершковича", - написал в Twitter пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
Под этой записью он разместил заявление МИД Польши, где говорится, что в связи с ситуацией на Украине "министерство иностранных дел рекомендует не совершать любые поездки в Российскую Федерацию". Тем же гражданам Польши, которые находятся на территории России, рекомендуется "покинуть ее территорию коммерческими и частными средствами".
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
WSJ потребовала выслать из США российского посла и всех журналистов