https://ria.ru/20230331/wsj-1862119159.html

В Кремле отреагировали на призыв WSJ выслать всех российских журналистов

В Кремле отреагировали на призыв WSJ выслать всех российских журналистов - РИА Новости, 31.03.2023

В Кремле отреагировали на призыв WSJ выслать всех российских журналистов

В Кремле считают абсурдным и неправильным призыв WSJ выслать всех российских журналистов, не видят для этого никакого повода, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:52

2023-03-31T12:52

2023-03-31T12:58

дмитрий песков

сша

медиа - общество

the wall street journal

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле считают абсурдным и неправильным призыв WSJ выслать всех российских журналистов, не видят для этого никакого повода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Американская газета Wall Street Journal в свете ареста в России своего корреспондента Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, призвала власти США рассмотреть такие ответные меры, как высылка российского посла и всех работающих в стране российских журналистов."Все журналисты, которые имеют здесь действующую аккредитацию, я имею в виду иностранные журналисты, они могут (вести - ред.) и продолжают свою журналистскую деятельность у нас в стране. Они не сталкиваются ни с какими ограничениями, и прекрасно работают, но в данном случае речь идет о деятельности под прикрытием журналисткой, деятельности шпионской по сути", - сказал Песков журналистам.По его словам, в данном случае, поскольку этого журналиста взяли с поличным, ситуация очевидна."В связи с этим требовать высылки всех российских журналистов, газета может это делать, но такого быть не должно и здесь просто для этого нет никакого повода. Если есть какие-то нарушения закона, есть какие-то выходы за рамки, предусмотренной законом деятельности, да, но в данном случае ограничивать в правах добросовестных журналистов - это было бы абсурдно и неправильно", - подчеркнул Песков.В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В издании отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.

https://ria.ru/20230331/wsj-1862119921.html

https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861990637.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, сша, медиа - общество, the wall street journal