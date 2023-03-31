https://ria.ru/20230331/wsj-1862119159.html
В Кремле отреагировали на призыв WSJ выслать всех российских журналистов
В Кремле отреагировали на призыв WSJ выслать всех российских журналистов - РИА Новости, 31.03.2023
В Кремле отреагировали на призыв WSJ выслать всех российских журналистов
В Кремле считают абсурдным и неправильным призыв WSJ выслать всех российских журналистов, не видят для этого никакого повода, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:52
2023-03-31T12:52
2023-03-31T12:58
дмитрий песков
сша
медиа - общество
the wall street journal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_b7115cedd73a895be1cf5f327885f661.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле считают абсурдным и неправильным призыв WSJ выслать всех российских журналистов, не видят для этого никакого повода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Американская газета Wall Street Journal в свете ареста в России своего корреспондента Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, призвала власти США рассмотреть такие ответные меры, как высылка российского посла и всех работающих в стране российских журналистов."Все журналисты, которые имеют здесь действующую аккредитацию, я имею в виду иностранные журналисты, они могут (вести - ред.) и продолжают свою журналистскую деятельность у нас в стране. Они не сталкиваются ни с какими ограничениями, и прекрасно работают, но в данном случае речь идет о деятельности под прикрытием журналисткой, деятельности шпионской по сути", - сказал Песков журналистам.По его словам, в данном случае, поскольку этого журналиста взяли с поличным, ситуация очевидна."В связи с этим требовать высылки всех российских журналистов, газета может это делать, но такого быть не должно и здесь просто для этого нет никакого повода. Если есть какие-то нарушения закона, есть какие-то выходы за рамки, предусмотренной законом деятельности, да, но в данном случае ограничивать в правах добросовестных журналистов - это было бы абсурдно и неправильно", - подчеркнул Песков.В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В издании отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
https://ria.ru/20230331/wsj-1862119921.html
https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861990637.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_20c06a2be8d0332405d0bc956da5b93d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, сша, медиа - общество, the wall street journal
Дмитрий Песков, США, Медиа - Общество, The Wall Street Journal
В Кремле отреагировали на призыв WSJ выслать всех российских журналистов
Песков назвал призыв WSJ выслать всех российских журналистов абсурдным и неправильным
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле считают абсурдным и неправильным призыв WSJ выслать всех российских журналистов, не видят для этого никакого повода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американская газета Wall Street Journal в свете ареста в России своего корреспондента Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, призвала власти США
рассмотреть такие ответные меры, как высылка российского посла и всех работающих в стране российских журналистов.
"Все журналисты, которые имеют здесь действующую аккредитацию, я имею в виду иностранные журналисты, они могут (вести - ред.) и продолжают свою журналистскую деятельность у нас в стране. Они не сталкиваются ни с какими ограничениями, и прекрасно работают, но в данном случае речь идет о деятельности под прикрытием журналисткой, деятельности шпионской по сути", - сказал Песков журналистам.
По его словам, в данном случае, поскольку этого журналиста взяли с поличным, ситуация очевидна.
Полякам после ареста журналиста WSJ вновь порекомендовали покинуть Россию
"В связи с этим требовать высылки всех российских журналистов, газета может это делать, но такого быть не должно и здесь просто для этого нет никакого повода. Если есть какие-то нарушения закона, есть какие-то выходы за рамки, предусмотренной законом деятельности, да, но в данном случае ограничивать в правах добросовестных журналистов - это было бы абсурдно и неправильно", - подчеркнул Песков.
В четверг ФСБ
РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге
по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы
арестовал его на два месяца.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В издании отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
и генсек ООН Антониу Гутерреш
осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции
.
Белый дом заявил о недоверии обвинениям в шпионаже против журналиста WSJ