https://ria.ru/20230331/vsu-1862293595.html

В Пентагоне оценили шансы ВСУ отвоевать территории у России

В Пентагоне оценили шансы ВСУ отвоевать территории у России - РИА Новости, 31.03.2023

В Пентагоне оценили шансы ВСУ отвоевать территории у России

Украинская армия не сможет полностью отвоевать территории у России в этом году, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T23:58

2023-03-31T23:58

2023-03-31T23:59

политика

россия

украина

марк милли

владимир зеленский

пентагон

вооруженные силы украины

конгресс сша

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинская армия не сможет полностью отвоевать территории у России в этом году, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли в интервью Defense One.Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ планируют занять все регионы по границе 1991 года, напомнил генерал."Это серьезная военная задача. Очень, очень сложная военная задача", — уточнил офицер.На прошлой неделе Милли, выступая в конгрессе США, уже называл желание Зеленского "вернуть" Крым максималистским. Он также подчеркнул, что Вашингтон не ведет войну с Россией, а только "помогает Украине бороться за территориальную целостность".

https://ria.ru/20230331/ukraina-1862263670.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, украина, марк милли, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, конгресс сша