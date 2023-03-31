https://ria.ru/20230331/vsu-1862293595.html
В Пентагоне оценили шансы ВСУ отвоевать территории у России
В Пентагоне оценили шансы ВСУ отвоевать территории у России - РИА Новости, 31.03.2023
В Пентагоне оценили шансы ВСУ отвоевать территории у России
Украинская армия не сможет полностью отвоевать территории у России в этом году, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T23:58
2023-03-31T23:58
2023-03-31T23:59
политика
россия
украина
марк милли
владимир зеленский
пентагон
вооруженные силы украины
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596572_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_dc6fd6385bd50baea24dc23ebd1ed096.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинская армия не сможет полностью отвоевать территории у России в этом году, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли в интервью Defense One.Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ планируют занять все регионы по границе 1991 года, напомнил генерал."Это серьезная военная задача. Очень, очень сложная военная задача", — уточнил офицер.На прошлой неделе Милли, выступая в конгрессе США, уже называл желание Зеленского "вернуть" Крым максималистским. Он также подчеркнул, что Вашингтон не ведет войну с Россией, а только "помогает Украине бороться за территориальную целостность".
https://ria.ru/20230331/ukraina-1862263670.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596572_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f948528a96122c6858cc532dae3a3539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, марк милли, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, конгресс сша
Политика, Россия, Украина, Марк Милли, Владимир Зеленский, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Конгресс США
В Пентагоне оценили шансы ВСУ отвоевать территории у России
Генерал Милли заявил, что ВСУ не смогут одержать победу над Россией в этом году