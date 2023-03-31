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В Пентагоне оценили шансы ВСУ отвоевать территории у России - РИА Новости, 31.03.2023
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23:58 31.03.2023 (обновлено: 23:59 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/vsu-1862293595.html
В Пентагоне оценили шансы ВСУ отвоевать территории у России
В Пентагоне оценили шансы ВСУ отвоевать территории у России - РИА Новости, 31.03.2023
В Пентагоне оценили шансы ВСУ отвоевать территории у России
Украинская армия не сможет полностью отвоевать территории у России в этом году, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T23:58
2023-03-31T23:59
политика
россия
украина
марк милли
владимир зеленский
пентагон
вооруженные силы украины
конгресс сша
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинская армия не сможет полностью отвоевать территории у России в этом году, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли в интервью Defense One.Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ планируют занять все регионы по границе 1991 года, напомнил генерал."Это серьезная военная задача. Очень, очень сложная военная задача", — уточнил офицер.На прошлой неделе Милли, выступая в конгрессе США, уже называл желание Зеленского "вернуть" Крым максималистским. Он также подчеркнул, что Вашингтон не ведет войну с Россией, а только "помогает Украине бороться за территориальную целостность".
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политика, россия, украина, марк милли, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, конгресс сша
Политика, Россия, Украина, Марк Милли, Владимир Зеленский, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Конгресс США
В Пентагоне оценили шансы ВСУ отвоевать территории у России

Генерал Милли заявил, что ВСУ не смогут одержать победу над Россией в этом году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинская армия не сможет полностью отвоевать территории у России в этом году, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли в интервью Defense One.
«
"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшее время в этом году", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ планируют занять все регионы по границе 1991 года, напомнил генерал.
"Это серьезная военная задача. Очень, очень сложная военная задача", — уточнил офицер.
На прошлой неделе Милли, выступая в конгрессе США, уже называл желание Зеленского "вернуть" Крым максималистским. Он также подчеркнул, что Вашингтон не ведет войну с Россией, а только "помогает Украине бороться за территориальную целостность".
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ПолитикаРоссияУкраинаМарк МиллиВладимир ЗеленскийПентагонВооруженные силы УкраиныКонгресс США
 
 
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