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"Будет колоссальный прорыв". В Киеве рассказали, что ждет ВСУ в Донбассе
"Будет колоссальный прорыв". В Киеве рассказали, что ждет ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 01.04.2023
"Будет колоссальный прорыв". В Киеве рассказали, что ждет ВСУ в Донбассе
Украинская армия может отступить за Днепр после падения Авдеевки и Артемовска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 01.04.2023
2023-03-31T15:57
2023-03-31T15:57
2023-04-01T00:22
артемовск
вооруженные силы украины
нато
сша
россия
украина
специальная военная операция на украине
авдеевка
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинская армия может отступить за Днепр после падения Авдеевки и Артемовска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер ранее заявил, что подразделения ВСУ, предназначенные для удержания второй и третьей линии обороны, уже перемолоты в районе Артемовска, поэтому после перехода населенного пункта под контроль российских сил начнется "великое отступление украинской армии" до Днепра.По мнению офицера, украинцы не смогут одержать верх ни в сражении за Артемовск, ни в затяжном конфликте без дополнительных наземных сил США и НАТО. Такой негативный прогноз крайне неудобен для Вашингтона, но он основан на реальных фактах, подчеркнул специалист.
https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858417316.html
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артемовск, вооруженные силы украины, нато, сша, россия, украина, авдеевка, леонид кучма, олег соскин
Артемовск, Вооруженные силы Украины, НАТО, США, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Леонид Кучма, Олег Соскин
"Будет колоссальный прорыв". В Киеве рассказали, что ждет ВСУ в Донбассе
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ отступят за Днепр в случае потери Артемовска и Авдеевки