https://ria.ru/20230331/vsu-1862206400.html

"Будет колоссальный прорыв". В Киеве рассказали, что ждет ВСУ в Донбассе

"Будет колоссальный прорыв". В Киеве рассказали, что ждет ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 01.04.2023

"Будет колоссальный прорыв". В Киеве рассказали, что ждет ВСУ в Донбассе

Украинская армия может отступить за Днепр после падения Авдеевки и Артемовска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 01.04.2023

2023-03-31T15:57

2023-03-31T15:57

2023-04-01T00:22

артемовск

вооруженные силы украины

нато

сша

россия

украина

специальная военная операция на украине

авдеевка

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинская армия может отступить за Днепр после падения Авдеевки и Артемовска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер ранее заявил, что подразделения ВСУ, предназначенные для удержания второй и третьей линии обороны, уже перемолоты в районе Артемовска, поэтому после перехода населенного пункта под контроль российских сил начнется "великое отступление украинской армии" до Днепра.По мнению офицера, украинцы не смогут одержать верх ни в сражении за Артемовск, ни в затяжном конфликте без дополнительных наземных сил США и НАТО. Такой негативный прогноз крайне неудобен для Вашингтона, но он основан на реальных фактах, подчеркнул специалист.

https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858417316.html

артемовск

сша

россия

украина

авдеевка

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артемовск, вооруженные силы украины, нато, сша, россия, украина, авдеевка, леонид кучма, олег соскин