https://ria.ru/20230331/vs-1862173603.html
Россия сможет использовать Вооруженные силы для предотвращения нападения
Россия сможет использовать Вооруженные силы для предотвращения нападения - РИА Новости, 31.03.2023
Россия сможет использовать Вооруженные силы для предотвращения нападения
Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения нападения на себя и своих союзников, говорится в новой концепции внешней политики... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:51
2023-03-31T14:51
2023-03-31T14:51
россия
политика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения нападения на себя и своих союзников, говорится в новой концепции внешней политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и (или) своих союзников", - указывается в документе.
https://ria.ru/20230331/bezopasnost-1862171394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, вооруженные силы рф
Россия, Политика, Вооруженные силы РФ
Россия сможет использовать Вооруженные силы для предотвращения нападения
Концепция внешней политики: Россия может использовать ВС для предотвращения нападения