https://ria.ru/20230331/vs-1862173603.html

Россия сможет использовать Вооруженные силы для предотвращения нападения

Россия сможет использовать Вооруженные силы для предотвращения нападения - РИА Новости, 31.03.2023

Россия сможет использовать Вооруженные силы для предотвращения нападения

Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения нападения на себя и своих союзников, говорится в новой концепции внешней политики... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:51

2023-03-31T14:51

2023-03-31T14:51

россия

политика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения нападения на себя и своих союзников, говорится в новой концепции внешней политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и (или) своих союзников", - указывается в документе.

https://ria.ru/20230331/bezopasnost-1862171394.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, политика, вооруженные силы рф