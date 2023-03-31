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Россия сможет использовать Вооруженные силы для предотвращения нападения - РИА Новости, 31.03.2023
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14:51 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/vs-1862173603.html
Россия сможет использовать Вооруженные силы для предотвращения нападения
Россия сможет использовать Вооруженные силы для предотвращения нападения - РИА Новости, 31.03.2023
Россия сможет использовать Вооруженные силы для предотвращения нападения
Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения нападения на себя и своих союзников, говорится в новой концепции внешней политики... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:51
2023-03-31T14:51
россия
политика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения нападения на себя и своих союзников, говорится в новой концепции внешней политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и (или) своих союзников", - указывается в документе.
https://ria.ru/20230331/bezopasnost-1862171394.html
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россия, политика, вооруженные силы рф
Россия, Политика, Вооруженные силы РФ
Россия сможет использовать Вооруженные силы для предотвращения нападения

Концепция внешней политики: Россия может использовать ВС для предотвращения нападения

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения нападения на себя и своих союзников, говорится в новой концепции внешней политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и (или) своих союзников", - указывается в документе.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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