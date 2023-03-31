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Сергиево-Посадские врачи спасли женщину с флегмоной лица - РИА Новости, 31.03.2023
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Новости Подмосковья
 
15:19 31.03.2023
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Сергиево-Посадские врачи спасли женщину с флегмоной лица
Сергиево-Посадские врачи спасли женщину с флегмоной лица - РИА Новости, 31.03.2023
Сергиево-Посадские врачи спасли женщину с флегмоной лица
Врачи Сергиево-Посадской больницы в Московской области спасли пациентку с флегмоной лица, из-за отека женщина не могла открыть глаза и рисковала потерять... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:19
2023-03-31T15:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Врачи Сергиево-Посадской больницы в Московской области спасли пациентку с флегмоной лица, из-за отека женщина не могла открыть глаза и рисковала потерять зрение, рассказали в региональном Минздраве.66-летняя пациентка с отеком лица поступила в приемное отделение Сергиево-Посадской городской больницы. После проведенного обследования врачи выявили у пациентки флегмону лица – острое гнойное воспаление мягких тканей, вызванное бактериальной инфекцией. Причиной такого состояния стал невылеченный насморк.Большое скопление гноя могло привести к потере зрения, развитию сепсиса, тромбоза и, как следствие, к летальному исходу. В срочном порядке врачи приняли решение о проведении операции, разделив ее на два этапа. Обе операции прошли успешно.В сообщении добавляется, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Сергиево-Посадские врачи спасли женщину с флегмоной лица

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Врачи Сергиево-Посадской больницы в Московской области спасли пациентку с флегмоной лица, из-за отека женщина не могла открыть глаза и рисковала потерять зрение, рассказали в региональном Минздраве.
66-летняя пациентка с отеком лица поступила в приемное отделение Сергиево-Посадской городской больницы. После проведенного обследования врачи выявили у пациентки флегмону лица – острое гнойное воспаление мягких тканей, вызванное бактериальной инфекцией. Причиной такого состояния стал невылеченный насморк.
Большое скопление гноя могло привести к потере зрения, развитию сепсиса, тромбоза и, как следствие, к летальному исходу. В срочном порядке врачи приняли решение о проведении операции, разделив ее на два этапа. Обе операции прошли успешно.
В сообщении добавляется, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.
 
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