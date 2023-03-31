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Сергиево-Посадские врачи спасли женщину с флегмоной лица

Сергиево-Посадские врачи спасли женщину с флегмоной лица - РИА Новости, 31.03.2023

Сергиево-Посадские врачи спасли женщину с флегмоной лица

Врачи Сергиево-Посадской больницы в Московской области спасли пациентку с флегмоной лица, из-за отека женщина не могла открыть глаза и рисковала потерять... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T15:19

2023-03-31T15:19

2023-03-31T15:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Врачи Сергиево-Посадской больницы в Московской области спасли пациентку с флегмоной лица, из-за отека женщина не могла открыть глаза и рисковала потерять зрение, рассказали в региональном Минздраве.66-летняя пациентка с отеком лица поступила в приемное отделение Сергиево-Посадской городской больницы. После проведенного обследования врачи выявили у пациентки флегмону лица – острое гнойное воспаление мягких тканей, вызванное бактериальной инфекцией. Причиной такого состояния стал невылеченный насморк.Большое скопление гноя могло привести к потере зрения, развитию сепсиса, тромбоза и, как следствие, к летальному исходу. В срочном порядке врачи приняли решение о проведении операции, разделив ее на два этапа. Обе операции прошли успешно.В сообщении добавляется, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)