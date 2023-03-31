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Мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.03.2023
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14:21 31.03.2023
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Мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии, заявил Мишустин
Мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.03.2023
Мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии, заявил Мишустин
Потребности ВС РФ в технике значительно выросли, чтобы снабжать их, максимально задействованы мощности ВПК страны, заявил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:21
2023-03-31T14:21
безопасность
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Потребности ВС РФ в технике значительно выросли, чтобы снабжать их, максимально задействованы мощности ВПК страны, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Сейчас потребности вооруженных сил в технике значительно выросли. Чтобы гарантированно снабжать их всем необходимым, максимально задействованы заводские мощности организаций оборонно-промышленного комплекса страны", - сказал Мишустин на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Он также заявил, что ускоренными темпами реализуются инвестиционные проекты по развитию производства, включая всю кооперацию.
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безопасность, россия, михаил мишустин
Безопасность, Россия, Михаил Мишустин
Мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии, заявил Мишустин

Мишустин: мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии техникой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы
Морские пехотинцы - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Потребности ВС РФ в технике значительно выросли, чтобы снабжать их, максимально задействованы мощности ВПК страны, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас потребности вооруженных сил в технике значительно выросли. Чтобы гарантированно снабжать их всем необходимым, максимально задействованы заводские мощности организаций оборонно-промышленного комплекса страны", - сказал Мишустин на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Он также заявил, что ускоренными темпами реализуются инвестиционные проекты по развитию производства, включая всю кооперацию.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Средства для участников СВО должны поступать своевременно, заявил Мишустин
Вчера, 14:13
 
БезопасностьРоссияМихаил Мишустин
 
 
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