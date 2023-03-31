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Мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии, заявил Мишустин
Мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.03.2023
Мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии, заявил Мишустин
Потребности ВС РФ в технике значительно выросли, чтобы снабжать их, максимально задействованы мощности ВПК страны, заявил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:21
2023-03-31T14:21
2023-03-31T14:21
безопасность
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Потребности ВС РФ в технике значительно выросли, чтобы снабжать их, максимально задействованы мощности ВПК страны, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Сейчас потребности вооруженных сил в технике значительно выросли. Чтобы гарантированно снабжать их всем необходимым, максимально задействованы заводские мощности организаций оборонно-промышленного комплекса страны", - сказал Мишустин на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Он также заявил, что ускоренными темпами реализуются инвестиционные проекты по развитию производства, включая всю кооперацию.
https://ria.ru/20230331/svo-1862157190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, михаил мишустин
Безопасность, Россия, Михаил Мишустин
Мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии, заявил Мишустин
Мишустин: мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии техникой