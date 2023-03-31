https://ria.ru/20230331/vpk-1862159878.html

Мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии, заявил Мишустин

Мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.03.2023

Мощности ВПК максимально задействованы для снабжения армии, заявил Мишустин

Потребности ВС РФ в технике значительно выросли, чтобы снабжать их, максимально задействованы мощности ВПК страны, заявил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:21

2023-03-31T14:21

2023-03-31T14:21

безопасность

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Потребности ВС РФ в технике значительно выросли, чтобы снабжать их, максимально задействованы мощности ВПК страны, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Сейчас потребности вооруженных сил в технике значительно выросли. Чтобы гарантированно снабжать их всем необходимым, максимально задействованы заводские мощности организаций оборонно-промышленного комплекса страны", - сказал Мишустин на Координационном совете при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Он также заявил, что ускоренными темпами реализуются инвестиционные проекты по развитию производства, включая всю кооперацию.

https://ria.ru/20230331/svo-1862157190.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, михаил мишустин