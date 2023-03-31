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Небензя: Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей - РИА Новости, 31.03.2023
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17:56 31.03.2023 (обновлено: 18:23 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/voyna-1862246219.html
Небензя: Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей
Небензя: Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей - РИА Новости, 31.03.2023
Небензя: Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей
Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:56
2023-03-31T18:23
россия
германия
сша
василий небензя
владимир путин
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ООН, 31 мар – РИА Новости. Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Да, мы подтверждаем, что в ядерной войне не может победителей, что было зафиксировано в совместном заявлении лидеров России и США", - сказал Небензя.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для ТЯО в Белоруссии закончат 1 июля. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".В пятницу проходит внеочередное заседание Совета безопасности ООН на фоне информации о планах России разместить ТЯО на территории Белоруссии. При этом последние годы Совбез ООН ни разу не собирался ввиду размещения США своего тактического оружия в Европе. На прошлой неделе член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии.Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США из ФРГ.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862158948.html
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россия, германия, сша, василий небензя, владимир путин, нато
Россия, Германия, США, Василий Небензя, Владимир Путин, НАТО
Небензя: Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей

Василий Небензя: Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 31 мар – РИА Новости. Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Да, мы подтверждаем, что в ядерной войне не может победителей, что было зафиксировано в совместном заявлении лидеров России и США", - сказал Небензя.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия
Вчера, 14:20
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для ТЯО в Белоруссии закончат 1 июля. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".
В пятницу проходит внеочередное заседание Совета безопасности ООН на фоне информации о планах России разместить ТЯО на территории Белоруссии. При этом последние годы Совбез ООН ни разу не собирался ввиду размещения США своего тактического оружия в Европе. На прошлой неделе член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии.
Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США из ФРГ.
Закат в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Россия уделит особое внимание устранению предпосылок глобальной войны
Вчера, 15:06
 
РоссияГерманияСШАВасилий НебензяВладимир ПутинНАТО
 
 
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