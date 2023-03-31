https://ria.ru/20230331/voyna-1862127334.html

Лукашенко заявил о риске начала третьей мировой войны

Лукашенко заявил о риске начала третьей мировой войны - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко заявил о риске начала третьей мировой войны

На горизонте замаячила третья мировая война с "ядерными пожарами", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:08

2023-03-31T13:08

2023-03-31T13:28

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. На горизонте замаячила третья мировая война с "ядерными пожарами", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. "Усилиями Соединенных Штатов и их сателлитов в родной нам стране развязана полномасштабная война "до последнего украинца", в результате которой только в течение года погибло и искалечено около полумиллиона человек с обеих сторон. Миллионы стали беженцами. На горизонте в результате замаячила третья мировая с ядерными пожарами", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230331/plany-1862125055.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, александр лукашенко