https://ria.ru/20230331/voyna-1862127334.html
Лукашенко заявил о риске начала третьей мировой войны
Лукашенко заявил о риске начала третьей мировой войны - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил о риске начала третьей мировой войны
На горизонте замаячила третья мировая война с "ядерными пожарами", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:08
2023-03-31T13:08
2023-03-31T13:28
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. На горизонте замаячила третья мировая война с "ядерными пожарами", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. "Усилиями Соединенных Штатов и их сателлитов в родной нам стране развязана полномасштабная война "до последнего украинца", в результате которой только в течение года погибло и искалечено около полумиллиона человек с обеих сторон. Миллионы стали беженцами. На горизонте в результате замаячила третья мировая с ядерными пожарами", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230331/plany-1862125055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о риске начала третьей мировой войны
Лукашенко заявил о риске начала третьей мировой войны с "ядерными пожарами"