https://ria.ru/20230331/viza-1862274646.html

Египет не планирует увеличивать стоимость въездной визы

Египет не планирует увеличивать стоимость въездной визы - РИА Новости, 31.03.2023

Египет не планирует увеличивать стоимость въездной визы

Египет не планирует увеличивать стоимость въездной визы, сообщил министр туризма и древностей страны Ахмед Иса телеканалу Sada el-Balad. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T20:08

2023-03-31T20:08

2023-03-31T20:08

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КАИР, 31 мар - РИА Новости. Египет не планирует увеличивать стоимость въездной визы, сообщил министр туризма и древностей страны Ахмед Иса телеканалу Sada el-Balad. Ранее министерство объявило, что с 1 декабря повысит цены за посещение некоторых археологических памятников и музеев в Египте. По словам министра, новые меры, включающие упрощенный въезд для представителей ряда стран, не будут сопровождаться повышением стоимости въездной визы, которая составляет 25 долларов. "У министерства туризма и древностей есть стратегия, состоящая из трех направлений – увеличение числа мест в самолетах, улучшение туристического опыта и улучшение инвестиционного климата в сфере туризма", - подчеркнул Иса. Ранее заместитель министра туризма страны Гада Шаляби заявила, что Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году. Иса ранее отмечал, что в 2023 году страна планирует принять более 15 миллионов туристов. В минувшем году число иностранцев, посетивших Египет, превысило 12 миллионов. Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. Власти страны в сентябре 2022 года заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20230330/egipet-1861682506.html

https://ria.ru/20230312/egipet-1857081361.html

египет

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, египет, в мире