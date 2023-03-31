https://ria.ru/20230331/viza-1862274646.html
Египет не планирует увеличивать стоимость въездной визы
Египет не планирует увеличивать стоимость въездной визы - РИА Новости, 31.03.2023
Египет не планирует увеличивать стоимость въездной визы
Египет не планирует увеличивать стоимость въездной визы, сообщил министр туризма и древностей страны Ахмед Иса телеканалу Sada el-Balad. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T20:08
2023-03-31T20:08
2023-03-31T20:08
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КАИР, 31 мар - РИА Новости. Египет не планирует увеличивать стоимость въездной визы, сообщил министр туризма и древностей страны Ахмед Иса телеканалу Sada el-Balad. Ранее министерство объявило, что с 1 декабря повысит цены за посещение некоторых археологических памятников и музеев в Египте. По словам министра, новые меры, включающие упрощенный въезд для представителей ряда стран, не будут сопровождаться повышением стоимости въездной визы, которая составляет 25 долларов. "У министерства туризма и древностей есть стратегия, состоящая из трех направлений – увеличение числа мест в самолетах, улучшение туристического опыта и улучшение инвестиционного климата в сфере туризма", - подчеркнул Иса. Ранее заместитель министра туризма страны Гада Шаляби заявила, что Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году. Иса ранее отмечал, что в 2023 году страна планирует принять более 15 миллионов туристов. В минувшем году число иностранцев, посетивших Египет, превысило 12 миллионов. Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. Власти страны в сентябре 2022 года заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20230330/egipet-1861682506.html
https://ria.ru/20230312/egipet-1857081361.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Египет, В мире
Египет не планирует увеличивать стоимость въездной визы
Египет не планирует увеличивать стоимость въездной визы, которая составляет 25 долларов
КАИР, 31 мар - РИА Новости.
Египет не планирует увеличивать стоимость въездной визы, сообщил министр туризма и древностей страны Ахмед Иса телеканалу Sada el-Balad
.
Ранее министерство объявило, что с 1 декабря повысит цены за посещение некоторых археологических памятников и музеев в Египте
.
По словам министра, новые меры, включающие упрощенный въезд для представителей ряда стран, не будут сопровождаться повышением стоимости въездной визы, которая составляет 25 долларов.
"У министерства туризма и древностей есть стратегия, состоящая из трех направлений – увеличение числа мест в самолетах, улучшение туристического опыта и улучшение инвестиционного климата в сфере туризма", - подчеркнул Иса.
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Ранее заместитель министра туризма страны Гада Шаляби заявила, что Египет намерен достичь отметки в 30 миллионов туристов в 2028 году.
Иса ранее отмечал, что в 2023 году страна планирует принять более 15 миллионов туристов. В минувшем году число иностранцев, посетивших Египет, превысило 12 миллионов.
Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. Власти страны в сентябре 2022 года заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.
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