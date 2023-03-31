Владимир Винокур: "Я был на войне, даже там ребятам нужен смех"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМеждународный музыкальный фестиваль "ЖАРА". День третий
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Поющий юморист — так он себя называет. Сегодня ему исполняется 75. Собирался стать певцом, но добился успеха в первую очередь как артист разговорного жанра. Об отношении к возрасту, современном юморе и семейном счастье Владимир Винокур рассказал в интервью РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАртист Владимир Винокур во время церемонии вручения государственных наград в Кремле
— Владимир Натанович, не дозвониться до вас — прямо "Смольный". Подготовка к юбилею идет?
— "Смольный" у меня, кстати, все время, не только сейчас. А к юбилею как можно быть готовым? Даже в день праздника я не буду готов. Но знаю, что все пройдет нормально.
— Чем сейчас заняты больше — подготовкой домашнего праздника или юбилейных концертных программ?
— Вы же разговариваете с артистом! Домашний праздник — это накрыли стол, посидели, подняли бокалы. А два концерта в Театре Российской армии 7 и 8 апреля, съемки — это то, что действительно важно для меня как для артиста.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМеждународный музыкальный фестиваль "ЖАРА". День третий
Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА". День третий
— Десять лет назад вы говорили, что 65 — это молодость, а 75?
— Тоже молодость! Когда моего друга Льва Лещенко спрашивают про пенсию, он отвечает: "Как говорит мой друг Винокур, у нас не уходят — у нас уносят". Мы застали старшее поколение, которое работало до последнего дня.
— Гастрольный график и сейчас у вас очень насыщенный. Не устали от такого ритма?
— Нет, потому что это не ритм — это моя жизнь. Я не собираюсь лежать на пляже или сидеть на скамейке на даче. Наша жизнь — это сцена. Как только это прекратится — значит, прекратилась и жизнь.
— Театр пародий Владимира Винокура — главное, чем вы сейчас заняты?
— Да, этому я посвящаю большую часть времени. Меня радуют молодые талантливые артисты, с которыми мы делаем новые программы, ездим на гастроли. Это очень приятно, когда полные залы, когда цветы, аплодисменты, смех.
Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона
— Уместен ли юмор в столь непростое время?
— Сегодня, на мой взгляд, это необходимо — чтобы люди улыбались. А как же фронтовые бригады, к примеру? Я был несколько раз на войне — в Афганистане, в Чеченской Республике, в Сирии. И ребятам нужно улыбаться — даже там.
— Многие юмористы в жизни серьезные и даже скучные люди. А вы?
— Друзья утверждают, что я веселый.
— Говорят, в детстве вы были молчуном и интровертом?
— Люди же меняются. Все думали, что мой старший брат будет артистом. Он учился и прекрасно играл на фортепиано, но стал строителем. А я был молчун, но — разговорился. Это все проявляется позже.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАртист Владимир Винокур во время церемонии вручения государственных наград в Кремле
Артист Владимир Винокур во время церемонии вручения государственных наград в Кремле
— А внук ваш? Как думаете, кем он станет?
— Я об этом даже не думаю. Кем захочет — тем и станет. Он очень подвижный, артистичный, гибкий, прекрасно делает кульбиты, играет в теннис, плавает, готов со мной вспомнить карате, которым я занимался когда-то. Молодец пацан! Но кем он будет — пусть решит сам.
— А кем бы вы хотели, чтобы он стал?
— Прекрасным человеком. Он добрый парень, общительный — вот это главное. А профессию сам выберет. Я против наследственности.
— Он ваш лучший друг сейчас?
— Мы очень дружим, общаемся. Он меня и дедом не зовет — просто Вовой. А бабушку Тамару — Татой.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДесятая церемония зрительской премии "Звезда театрала"
Десятая церемония зрительской премии "Звезда театрала"
— У вас потрясающие вокальные данные. Не жалеете, что певческая карьера не сложилась?
— Да, сначала я хотел стать певцом и окончил музыкальное отделение ГИТИСа: воспитывался у солиста Большого, народного артиста Петра Селиванова, который также выпустил Лещенко.
Но победил юмор. А юмор с вокалом — это очень интересно, конечно. Аркадий Райкин как-то сказал моему отцу: "Пусть Володя обязательно сохранит то, что он поющий юморист. Потому что это особый жанр". И он угадал и как бы благословил меня, получается.
Артист Владимир Винокур
— Сомнения были?
— Нет. Я сделал правильный выбор, я бы заскучал просто петь. А так — хочу пою, хочу говорю, хочу пародирую.
— Кто-то вас подтолкнул к этому?
— Мама, Анна Юльевна, моя учительница, она преподавала у меня русский и литературу. Папа же хотел, чтобы я был строителем, как он и брат. Я и техникум окончил строительный. Но все-таки даже в армии попал в творческую среду — в ансамбль песни и пляски Московского военного округа. Потом поступил в театральный институт. И ни о чем не жалею.
— Когда заметили в себе талант пародиста?
— Я смешил и в школе, и в техникуме. В армии пародировал командиров.
— Использовали этот талант в своих целях?
— Нет, я просто смешил друзей.
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкАфтерпати первого конкурсного дня "Новой волны — 2013"
Афтерпати первого конкурсного дня "Новой волны — 2013"
— Не скучаете по золотому времени, звездному часу программ "Вокруг смеха", "Аншлаг"?
— Да, я жалею, что это время прошло так быстро. "Аншлаг" и сейчас есть, у программы высокие рейтинги. Регина (Дубовицкая. — Прим. ред.) — молодец, создала свою империю, которая существует до сих пор.
— А как вам современные комики-юмористы?
— Каждый — артист своего времени. Ребята работают хорошо, я их люблю, общаюсь с ними. Я же меняться не буду. Нет хуже или лучше — есть запросы времени.
— Кто особенно нравится из нового поколения юмористов?
— Паша Воля — настоящий артист, Гарик Мартиросян работает хорошо.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыступление сводного хора ансамблей Вооруженных сил России на Суворовской площади
Выступление сводного хора ансамблей Вооруженных сил России на Суворовской площади
— У вас не только профессия на всю жизнь, но и жена.
— Да, в следующем году у нас 50 лет совместной жизни. Мало у кого на эстраде так, я редкий экземпляр. Наверное, потому, что много ездил. После каждых гастролей с женой встречался как в первый раз. Ну, и дочка у нас очень хорошая — солистка балета Большого театра, прекрасная артистка, характерная танцовщица. И я горжусь, когда сижу в зале или когда зрители подходят и говорят спасибо.
— Правда, что с женой даже не ссоритесь? Как получается?
— Не стоит придавать серьезного значения житейским проблемам. Когда пройдешь большую часть жизни и наступает совершеннолетие, как у меня сейчас, это четко осознаешь. Что думать о ссорах дома или разборках, когда есть самое главное…
— И что же это?
— Работа. Радовать людей. И я счастлив, что мои домашние меня в этом понимают и поддерживают — и жена, и дочка, и внук. Я выхожу на сцену совершенно изолированным от домашних дел. Они мне помогают, освобождают от хозяйской повинности.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВручение премии Topical Style Awards состоялось в Москве
Вручение премии Topical Style Awards состоялось в Москве
— Вам поклонницы до сих пор в соцсетях пишут комплименты, называют любимчиком. Как удается держать себя в форме? Диета, сон, что еще?
— Нет, я все ем, могу даже выпить. Самое большое движение для меня — сцена. Это серьезная нагрузка: и физическая, и моральная. Плюс жена следит, чтобы я был в форме, не сидел без дела — заставляет много ходить!
— А с точки зрения зрительского интереса? Как всю жизнь оставаться на плаву?
— Это вы у зрителей лучше спросите. Залы полные до сих пор, много цветов, восторженные отзывы — для меня это очень важно. А как это все получилось? Не знаю.