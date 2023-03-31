https://ria.ru/20230331/vinokur-1861289283.html

Владимир Винокур: "Я был на войне, даже там ребятам нужен смех"

Владимир Винокур: "Я был на войне, даже там ребятам нужен смех" - РИА Новости, 31.03.2023

Владимир Винокур: "Я был на войне, даже там ребятам нужен смех"

Поющий юморист — так он себя называет. Сегодня ему исполняется 75. Собирался стать певцом, но добился успеха в первую очередь как артист разговорного жанра. Об... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:00

2023-03-31T08:00

2023-03-31T09:56

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Поющий юморист — так он себя называет. Сегодня ему исполняется 75. Собирался стать певцом, но добился успеха в первую очередь как артист разговорного жанра. Об отношении к возрасту, современном юморе и семейном счастье Владимир Винокур рассказал в интервью РИА Новости.— Владимир Натанович, не дозвониться до вас — прямо "Смольный". Подготовка к юбилею идет?— "Смольный" у меня, кстати, все время, не только сейчас. А к юбилею как можно быть готовым? Даже в день праздника я не буду готов. Но знаю, что все пройдет нормально.— Чем сейчас заняты больше — подготовкой домашнего праздника или юбилейных концертных программ?— Вы же разговариваете с артистом! Домашний праздник — это накрыли стол, посидели, подняли бокалы. А два концерта в Театре Российской армии 7 и 8 апреля, съемки — это то, что действительно важно для меня как для артиста.— Десять лет назад вы говорили, что 65 — это молодость, а 75?— Тоже молодость! Когда моего друга Льва Лещенко спрашивают про пенсию, он отвечает: "Как говорит мой друг Винокур, у нас не уходят — у нас уносят". Мы застали старшее поколение, которое работало до последнего дня.— Гастрольный график и сейчас у вас очень насыщенный. Не устали от такого ритма?— Нет, потому что это не ритм — это моя жизнь. Я не собираюсь лежать на пляже или сидеть на скамейке на даче. Наша жизнь — это сцена. Как только это прекратится — значит, прекратилась и жизнь.— Театр пародий Владимира Винокура — главное, чем вы сейчас заняты?— Да, этому я посвящаю большую часть времени. Меня радуют молодые талантливые артисты, с которыми мы делаем новые программы, ездим на гастроли. Это очень приятно, когда полные залы, когда цветы, аплодисменты, смех.— Уместен ли юмор в столь непростое время?— Сегодня, на мой взгляд, это необходимо — чтобы люди улыбались. А как же фронтовые бригады, к примеру? Я был несколько раз на войне — в Афганистане, в Чеченской Республике, в Сирии. И ребятам нужно улыбаться — даже там.— Многие юмористы в жизни серьезные и даже скучные люди. А вы?— Друзья утверждают, что я веселый.— Говорят, в детстве вы были молчуном и интровертом?— Люди же меняются. Все думали, что мой старший брат будет артистом. Он учился и прекрасно играл на фортепиано, но стал строителем. А я был молчун, но — разговорился. Это все проявляется позже.— А внук ваш? Как думаете, кем он станет?— Я об этом даже не думаю. Кем захочет — тем и станет. Он очень подвижный, артистичный, гибкий, прекрасно делает кульбиты, играет в теннис, плавает, готов со мной вспомнить карате, которым я занимался когда-то. Молодец пацан! Но кем он будет — пусть решит сам.— А кем бы вы хотели, чтобы он стал?— Прекрасным человеком. Он добрый парень, общительный — вот это главное. А профессию сам выберет. Я против наследственности.— Он ваш лучший друг сейчас?­— Мы очень дружим, общаемся. Он меня и дедом не зовет — просто Вовой. А бабушку Тамару — Татой.— У вас потрясающие вокальные данные. Не жалеете, что певческая карьера не сложилась?— Да, сначала я хотел стать певцом и окончил музыкальное отделение ГИТИСа: воспитывался у солиста Большого, народного артиста Петра Селиванова, который также выпустил Лещенко. Но победил юмор. А юмор с вокалом — это очень интересно, конечно. Аркадий Райкин как-то сказал моему отцу: "Пусть Володя обязательно сохранит то, что он поющий юморист. Потому что это особый жанр". И он угадал и как бы благословил меня, получается.— Сомнения были?­— Нет. Я сделал правильный выбор, я бы заскучал просто петь. А так — хочу пою, хочу говорю, хочу пародирую.— Кто-то вас подтолкнул к этому?— Мама, Анна Юльевна, моя учительница, она преподавала у меня русский и литературу. Папа же хотел, чтобы я был строителем, как он и брат. Я и техникум окончил строительный. Но все-таки даже в армии попал в творческую среду — в ансамбль песни и пляски Московского военного округа. Потом поступил в театральный институт. И ни о чем не жалею.— Когда заметили в себе талант пародиста?— Я смешил и в школе, и в техникуме. В армии пародировал командиров.— Использовали этот талант в своих целях?— Нет, я просто смешил друзей.— Не скучаете по золотому времени, звездному часу программ "Вокруг смеха", "Аншлаг"?— Да, я жалею, что это время прошло так быстро. "Аншлаг" и сейчас есть, у программы высокие рейтинги. Регина (Дубовицкая. — Прим. ред.) — молодец, создала свою империю, которая существует до сих пор.— А как вам современные комики-юмористы?— Каждый — артист своего времени. Ребята работают хорошо, я их люблю, общаюсь с ними. Я же меняться не буду. Нет хуже или лучше — есть запросы времени.— Кто особенно нравится из нового поколения юмористов?— Паша Воля — настоящий артист, Гарик Мартиросян работает хорошо.— У вас не только профессия на всю жизнь, но и жена.— Да, в следующем году у нас 50 лет совместной жизни. Мало у кого на эстраде так, я редкий экземпляр. Наверное, потому, что много ездил. После каждых гастролей с женой встречался как в первый раз. Ну, и дочка у нас очень хорошая — солистка балета Большого театра, прекрасная артистка, характерная танцовщица. И я горжусь, когда сижу в зале или когда зрители подходят и говорят спасибо.— Правда, что с женой даже не ссоритесь? Как получается?— Не стоит придавать серьезного значения житейским проблемам. Когда пройдешь большую часть жизни и наступает совершеннолетие, как у меня сейчас, это четко осознаешь. Что думать о ссорах дома или разборках, когда есть самое главное…— И что же это?— Работа. Радовать людей. И я счастлив, что мои домашние меня в этом понимают и поддерживают — и жена, и дочка, и внук. Я выхожу на сцену совершенно изолированным от домашних дел. Они мне помогают, освобождают от хозяйской повинности.— Вам поклонницы до сих пор в соцсетях пишут комплименты, называют любимчиком. Как удается держать себя в форме? Диета, сон, что еще?— Нет, я все ем, могу даже выпить. Самое большое движение для меня — сцена. Это серьезная нагрузка: и физическая, и моральная. Плюс жена следит, чтобы я был в форме, не сидел без дела — заставляет много ходить!— А с точки зрения зрительского интереса? Как всю жизнь оставаться на плаву?— Это вы у зрителей лучше спросите. Залы полные до сих пор, много цветов, восторженные отзывы — для меня это очень важно. А как это все получилось? Не знаю.

https://ria.ru/20230329/yakubovich-1861268222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир винокур, лев лещенко, шоу-бизнес, культура, звезды, знаменитости