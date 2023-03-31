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Российские силы сбили на Запорожском направлении украинский вертолет Ми-24
Российские силы сбили на Запорожском направлении украинский вертолет Ми-24 - РИА Новости, 31.03.2023
Российские силы сбили на Запорожском направлении украинский вертолет Ми-24
На запорожском направлении российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24, артиллерия уничтожила бронеавтомобиль и до 10 украинских военных, сообщил РИА Новости РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T05:09
2023-03-31T05:09
2023-03-31T05:09
специальная военная операция на украине
ми-24
в мире
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. На запорожском направлении российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24, артиллерия уничтожила бронеавтомобиль и до 10 украинских военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. Кроме того, по его словам, силами и средствами разведки в районе населенного пункта Малиновка было выявлено скопление пяти бронеатомобилей и до 40 боевиков. "Упреждающим огнем артиллерии нанесено поражение противнику. По данным радиоперехватов, уничтожены бронеавтомобиль и до 10 националистов", - добавил Гордеев.
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ми-24, в мире, александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Ми-24, В мире, Александр Гордеев (полковник)
Российские силы сбили на Запорожском направлении украинский вертолет Ми-24
Российские военные с помощью "Бука" сбили на Запорожском направлении вертолет ВСУ Ми-24
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. На запорожском направлении российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24, артиллерия уничтожила бронеавтомобиль и до 10 украинских военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
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"На Запорожском направлении при попытке нанесения авиационного удара по нашим позициям из района населенного пункта Темировка расчетом зенитно-ракетного комплекса "Бук" был сбит вертолет Ми-24 противника", - сказал Гордеев.
Кроме того, по его словам, силами и средствами разведки в районе населенного пункта Малиновка было выявлено скопление пяти бронеатомобилей и до 40 боевиков.
"Упреждающим огнем артиллерии нанесено поражение противнику. По данным радиоперехватов, уничтожены бронеавтомобиль и до 10 националистов", - добавил Гордеев.