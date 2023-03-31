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Российские силы сбили на Запорожском направлении украинский вертолет Ми-24

Российские силы сбили на Запорожском направлении украинский вертолет Ми-24 - РИА Новости, 31.03.2023

Российские силы сбили на Запорожском направлении украинский вертолет Ми-24

На запорожском направлении российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24, артиллерия уничтожила бронеавтомобиль и до 10 украинских военных, сообщил РИА Новости РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T05:09

2023-03-31T05:09

2023-03-31T05:09

специальная военная операция на украине

ми-24

в мире

александр гордеев (полковник)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. На запорожском направлении российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24, артиллерия уничтожила бронеавтомобиль и до 10 украинских военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. Кроме того, по его словам, силами и средствами разведки в районе населенного пункта Малиновка было выявлено скопление пяти бронеатомобилей и до 40 боевиков. "Упреждающим огнем артиллерии нанесено поражение противнику. По данным радиоперехватов, уничтожены бронеавтомобиль и до 10 националистов", - добавил Гордеев.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ми-24, в мире, александр гордеев (полковник)