https://ria.ru/20230331/vengriya-1862113345.html

Парламент Венгрии призвал к мирному урегулированию на Украине

Парламент Венгрии призвал к мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 31.03.2023

Парламент Венгрии призвал к мирному урегулированию на Украине

Парламент Венгрии принял резолюцию, в которой призвал мировое сообщество способствовать мирному урегулированию на Украине и не предпринимать шагов, ведущих к... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:36

2023-03-31T12:36

2023-03-31T12:53

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БУДАПЕШТ, 31 мар - РИА Новости. Парламент Венгрии принял резолюцию, в которой призвал мировое сообщество способствовать мирному урегулированию на Украине и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта, свидетельствуют результаты голосования.Согласно информации на сайте национального собрания, на заседании в пятницу 130 депутатов поддержали резолюцию, 24 выступили против, еще 45 не приняли участия в голосовании. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов. Резолюция приурочена к годовщине начала российской спецоперации на Украине.В объяснительной части резолюции сообщается, что "Европа переживает дни дрейфа к войне", а "Европарламент требует дополнительных поставок оружия, чтобы на поле боя отправляли истребители, вертолеты, ракетные комплексы, танки и другие боеприпасы". "Часть государств-членов уже взяла на себя обязательства по дальнейшим поставкам вооружений. Эти шаги могут привести к мировой войне", - отмечается в документе."Ввиду всего этого и четкого посыла апрельских выборов 2022 года Национальное собрание делает следующие выводы: выражаем нашу приверженность миру. Мы ожидаем от всех членов международного сообщества, что они будут действовать во имя наискорейшего мира и будут избегать тех шагов, которые связаны с расширением войны", -гласит первый пункт резолюции.

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862067727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венгрия, украина