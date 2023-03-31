https://ria.ru/20230331/vengriya-1862113345.html
Парламент Венгрии призвал к мирному урегулированию на Украине
Парламент Венгрии призвал к мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 31.03.2023
Парламент Венгрии призвал к мирному урегулированию на Украине
Парламент Венгрии принял резолюцию, в которой призвал мировое сообщество способствовать мирному урегулированию на Украине и не предпринимать шагов, ведущих к... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:36
2023-03-31T12:36
2023-03-31T12:53
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БУДАПЕШТ, 31 мар - РИА Новости. Парламент Венгрии принял резолюцию, в которой призвал мировое сообщество способствовать мирному урегулированию на Украине и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта, свидетельствуют результаты голосования.Согласно информации на сайте национального собрания, на заседании в пятницу 130 депутатов поддержали резолюцию, 24 выступили против, еще 45 не приняли участия в голосовании. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов. Резолюция приурочена к годовщине начала российской спецоперации на Украине.В объяснительной части резолюции сообщается, что "Европа переживает дни дрейфа к войне", а "Европарламент требует дополнительных поставок оружия, чтобы на поле боя отправляли истребители, вертолеты, ракетные комплексы, танки и другие боеприпасы". "Часть государств-членов уже взяла на себя обязательства по дальнейшим поставкам вооружений. Эти шаги могут привести к мировой войне", - отмечается в документе."Ввиду всего этого и четкого посыла апрельских выборов 2022 года Национальное собрание делает следующие выводы: выражаем нашу приверженность миру. Мы ожидаем от всех членов международного сообщества, что они будут действовать во имя наискорейшего мира и будут избегать тех шагов, которые связаны с расширением войны", -гласит первый пункт резолюции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина
Парламент Венгрии призвал к мирному урегулированию на Украине
Парламент Венгрии принял резолюцию с призывом к мирному урегулированию на Украине
БУДАПЕШТ, 31 мар - РИА Новости. Парламент Венгрии принял резолюцию, в которой призвал мировое сообщество способствовать мирному урегулированию на Украине и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта, свидетельствуют результаты голосования.
Согласно информации на сайте национального собрания, на заседании в пятницу 130 депутатов поддержали резолюцию, 24 выступили против, еще 45 не приняли участия в голосовании. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов. Резолюция приурочена к годовщине начала российской спецоперации на Украине.
В объяснительной части резолюции сообщается, что "Европа переживает дни дрейфа к войне", а "Европарламент
требует дополнительных поставок оружия, чтобы на поле боя отправляли истребители, вертолеты, ракетные комплексы, танки и другие боеприпасы". "Часть государств-членов уже взяла на себя обязательства по дальнейшим поставкам вооружений. Эти шаги могут привести к мировой войне", - отмечается в документе.
"Ввиду всего этого и четкого посыла апрельских выборов 2022 года Национальное собрание делает следующие выводы: выражаем нашу приверженность миру. Мы ожидаем от всех членов международного сообщества, что они будут действовать во имя наискорейшего мира и будут избегать тех шагов, которые связаны с расширением войны", -гласит первый пункт резолюции.
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