https://ria.ru/20230331/vagner-1862232091.html

В Кировской области арестовали экс-бойца "Вагнера" за убийство пенсионерки

В Кировской области арестовали экс-бойца "Вагнера" за убийство пенсионерки - РИА Новости, 31.03.2023

В Кировской области арестовали экс-бойца "Вагнера" за убийство пенсионерки

Бывший боец группы "Вагнер" Иван Россомахин арестован по обвинению в убийстве 85-летней пенсионерки в Кировской области. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:04

2023-03-31T17:04

2023-03-31T17:04

происшествия

кировская область

вятские поляны

россия

евгений пригожин

чвк "вагнер"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Бывший боец группы "Вагнер" Иван Россомахин арестован по обвинению в убийстве 85-летней пенсионерки в Кировской области. По версии следствия, 29 марта в городе Вятские Поляны 28-летний обвиняемый, находясь в доме 85-летней женщины, в ходе ссоры нанес ей колото-резаные раны головы и тела. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Мужчину задержали. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в комментарии, распространённом пресс-службой компании "Конкорд", заявил, что Иван Россомахин совершил преступление, и выразил готовность "содействовать правоохранительным органам по поводу любого нашего бывшего бойца". Городской телеканал Вятских Полян "ВП-ТВ" показал сюжет о ранее судимом за убийство жителе села Новый Бурец Иване Россомахине, который вернулся на родину и держал в страхе односельчан, угрожая им расправой и круша автомобили топором. В сюжете демонстрируются кадры встречи с обеспокоенными жителями начальника полиции района Вадима Варанкина, который рассказал, что у мужчины, по его словам, заключен контракт с группой "Вагнер", а домой он приехал в отпуск.

https://ria.ru/20230331/ubiystvo-1862021322.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, кировская область, вятские поляны, россия, евгений пригожин, чвк "вагнер"