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В Кировской области арестовали экс-бойца "Вагнера" за убийство пенсионерки - РИА Новости, 31.03.2023
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17:04 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/vagner-1862232091.html
В Кировской области арестовали экс-бойца "Вагнера" за убийство пенсионерки
В Кировской области арестовали экс-бойца "Вагнера" за убийство пенсионерки - РИА Новости, 31.03.2023
В Кировской области арестовали экс-бойца "Вагнера" за убийство пенсионерки
Бывший боец группы "Вагнер" Иван Россомахин арестован по обвинению в убийстве 85-летней пенсионерки в Кировской области. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:04
2023-03-31T17:04
происшествия
кировская область
вятские поляны
россия
евгений пригожин
чвк "вагнер"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Бывший боец группы "Вагнер" Иван Россомахин арестован по обвинению в убийстве 85-летней пенсионерки в Кировской области. По версии следствия, 29 марта в городе Вятские Поляны 28-летний обвиняемый, находясь в доме 85-летней женщины, в ходе ссоры нанес ей колото-резаные раны головы и тела. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Мужчину задержали. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в комментарии, распространённом пресс-службой компании "Конкорд", заявил, что Иван Россомахин совершил преступление, и выразил готовность "содействовать правоохранительным органам по поводу любого нашего бывшего бойца". Городской телеканал Вятских Полян "ВП-ТВ" показал сюжет о ранее судимом за убийство жителе села Новый Бурец Иване Россомахине, который вернулся на родину и держал в страхе односельчан, угрожая им расправой и круша автомобили топором. В сюжете демонстрируются кадры встречи с обеспокоенными жителями начальника полиции района Вадима Варанкина, который рассказал, что у мужчины, по его словам, заключен контракт с группой "Вагнер", а домой он приехал в отпуск.
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кировская область
вятские поляны
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происшествия, кировская область, вятские поляны, россия, евгений пригожин, чвк "вагнер"
Происшествия, Кировская область, Вятские Поляны, Россия, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер"
В Кировской области арестовали экс-бойца "Вагнера" за убийство пенсионерки

В Кировской области арестовали бывшего бойца "Вагнера" Россомахина за убийство пенсионерки

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Бывший боец группы "Вагнер" Иван Россомахин арестован по обвинению в убийстве 85-летней пенсионерки в Кировской области.
«
"Обвиняемого в убийстве пожилой женщины в Вятских Полянах арестовали на 2 месяца", - сообщили РИА Новости в региональном СУСК, не называя фамилию задержанного.
По версии следствия, 29 марта в городе Вятские Поляны 28-летний обвиняемый, находясь в доме 85-летней женщины, в ходе ссоры нанес ей колото-резаные раны головы и тела. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Мужчину задержали.
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в комментарии, распространённом пресс-службой компании "Конкорд", заявил, что Иван Россомахин совершил преступление, и выразил готовность "содействовать правоохранительным органам по поводу любого нашего бывшего бойца".
Городской телеканал Вятских Полян "ВП-ТВ" показал сюжет о ранее судимом за убийство жителе села Новый Бурец Иване Россомахине, который вернулся на родину и держал в страхе односельчан, угрожая им расправой и круша автомобили топором. В сюжете демонстрируются кадры встречи с обеспокоенными жителями начальника полиции района Вадима Варанкина, который рассказал, что у мужчины, по его словам, заключен контракт с группой "Вагнер", а домой он приехал в отпуск.
Мужчина, обвиняемый в убийстве девушке на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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ПроисшествияКировская областьВятские ПоляныРоссияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"
 
 
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