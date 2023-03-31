В Кировской области арестовали экс-бойца "Вагнера" за убийство пенсионерки
В Кировской области арестовали бывшего бойца "Вагнера" Россомахина за убийство пенсионерки
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Бывший боец группы "Вагнер" Иван Россомахин арестован по обвинению в убийстве 85-летней пенсионерки в Кировской области.
«
"Обвиняемого в убийстве пожилой женщины в Вятских Полянах арестовали на 2 месяца", - сообщили РИА Новости в региональном СУСК, не называя фамилию задержанного.
По версии следствия, 29 марта в городе Вятские Поляны 28-летний обвиняемый, находясь в доме 85-летней женщины, в ходе ссоры нанес ей колото-резаные раны головы и тела. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Мужчину задержали.
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в комментарии, распространённом пресс-службой компании "Конкорд", заявил, что Иван Россомахин совершил преступление, и выразил готовность "содействовать правоохранительным органам по поводу любого нашего бывшего бойца".
Городской телеканал Вятских Полян "ВП-ТВ" показал сюжет о ранее судимом за убийство жителе села Новый Бурец Иване Россомахине, который вернулся на родину и держал в страхе односельчан, угрожая им расправой и круша автомобили топором. В сюжете демонстрируются кадры встречи с обеспокоенными жителями начальника полиции района Вадима Варанкина, который рассказал, что у мужчины, по его словам, заключен контракт с группой "Вагнер", а домой он приехал в отпуск.