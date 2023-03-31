https://ria.ru/20230331/uss-1862124311.html
В Кремле ответили на вопрос о побеге Усса-младшего из-под домашнего ареста
В Кремле ответили на вопрос о побеге Усса-младшего из-под домашнего ареста - РИА Новости, 31.03.2023
В Кремле ответили на вопрос о побеге Усса-младшего из-под домашнего ареста
В Кремле ничего не известно о подробностях побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:00
2023-03-31T13:00
2023-03-31T13:00
милан
красноярский край
сша
артем усс
александр усс
дмитрий песков
россия
италия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле ничего не известно о подробностях побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в следствии заявила, что сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем смог скрыться из-под домашнего ареста в пригороде Милана с помощью группы из 6-7 человек, в операции были задействованы как минимум четыре автомобиля. Неделю назад апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду 22 марта 40-летний российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом, где находился под домашним арестом. Усс отключил электронный браслет, после чего вышел из дома с рюкзаком и скрылся на машине, водитель которой ждал россиянина в уединенном месте, сообщали СМИ. По информации il Giorno, одна из версий следователей говорит о том, что первый автомобиль использовался группой сообщников для отвлечения внимания, спустя несколько километров Усс сменил транспорт. Как сообщила la Repubblica, параллельно следствие отрабатывает предположение об участии в плане побега Усса "российских спецслужб", поскольку прокуратура считает невозможным, что россиянин организовал весь побег самостоятельно. Ранее Corriere della Sera со ссылкой на следствие уже делала предположение об участие в операции "российских служб". Прокуратура Милана, расследующая исчезновение арестованного, считает, что Усс пользовался мобильным телефоном вопреки судебному запрету, говорится в статье. Издание обратило внимание на то, что супруга 40-летнего предпринимателя вернулась в Россию из Италии 13 марта. Согласно решению суда, который в начале декабря отпустил Усса под домашний арест, право на контакт с мужем было только у нее, а после ее отъезда разрешение на доставку продуктов и других предметов первой необходимо перешло "к другим людям". Ранее сообщалось, что после получения сигнала тревоги с браслета карабинерам пришлось взломать дверь съемной квартиры в пригороде Милана. На эту операцию ушел почти час. Усс оставил дома включенный на большую громкость телевизор, возможно, чтобы создать видимость своего присутствия, писали СМИ. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. После решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
https://ria.ru/20230330/uss-1861838308.html
https://ria.ru/20230328/uss-1861217069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милан, красноярский край, сша, артем усс, александр усс, дмитрий песков, россия, италия, в мире
Милан, Красноярский край, США, Артем Усс, Александр Усс, Дмитрий Песков, Россия, Италия, В мире
В Кремле ответили на вопрос о побеге Усса-младшего из-под домашнего ареста
Песков: в Кремле не знают подробности побега сына губернатора Усса из-под домашнего ареста
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле ничего не известно о подробностях побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в следствии заявила, что сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем смог скрыться из-под домашнего ареста в пригороде Милана
с помощью группы из 6-7 человек, в операции были задействованы как минимум четыре автомобиля.
«
"Нет, абсолютно ничего. Честно говоря, я даже не имел возможности ознакомиться с этими публикациям. Поэтому не знаю, ничего не готов сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли что-то о подробностях побега Артёма Усса в Кремле.
Неделю назад апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США
. В среду 22 марта 40-летний российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом, где находился под домашним арестом. Усс отключил электронный браслет, после чего вышел из дома с рюкзаком и скрылся на машине, водитель которой ждал россиянина в уединенном месте, сообщали СМИ.
По информации il Giorno, одна из версий следователей говорит о том, что первый автомобиль использовался группой сообщников для отвлечения внимания, спустя несколько километров Усс сменил транспорт.
Как сообщила la Repubblica, параллельно следствие отрабатывает предположение об участии в плане побега Усса "российских спецслужб", поскольку прокуратура считает невозможным, что россиянин организовал весь побег самостоятельно.
СМИ рассказали подробности побега Усса-младшего из-под домашнего ареста
Ранее Corriere della Sera со ссылкой на следствие уже делала предположение об участие в операции "российских служб". Прокуратура Милана, расследующая исчезновение арестованного, считает, что Усс пользовался мобильным телефоном вопреки судебному запрету, говорится в статье. Издание обратило внимание на то, что супруга 40-летнего предпринимателя вернулась в Россию
из Италии
13 марта. Согласно решению суда, который в начале декабря отпустил Усса под домашний арест, право на контакт с мужем было только у нее, а после ее отъезда разрешение на доставку продуктов и других предметов первой необходимо перешло "к другим людям".
Ранее сообщалось, что после получения сигнала тревоги с браслета карабинерам пришлось взломать дверь съемной квартиры в пригороде Милана. На эту операцию ушел почти час. Усс оставил дома включенный на большую громкость телевизор, возможно, чтобы создать видимость своего присутствия, писали СМИ.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию
. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. После решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
Губернатор Усс получил нагрудный знак МИД России