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Британия не поддержала резолюцию ООН о вреде обедненного урана - РИА Новости, 31.03.2023
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14:37 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/uran-1862167647.html
Британия не поддержала резолюцию ООН о вреде обедненного урана
Британия не поддержала резолюцию ООН о вреде обедненного урана - РИА Новости, 31.03.2023
Британия не поддержала резолюцию ООН о вреде обедненного урана
В минобороны Британии до принятия решения о передаче снарядов с обедненным ураном Украине не проводили переговоры с международными организациями о резолюции... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:37
2023-03-31T14:37
в мире
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россия
великобритания
сергей лавров
мария захарова
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В минобороны Британии до принятия решения о передаче снарядов с обедненным ураном Украине не проводили переговоры с международными организациями о резолюции Генассамблеи ООН 2022 года, согласно которой последствия использования таких боеприпасов до конца не изучены, заявил замминистра британского ведомства Джеймс Хиппи. Президент России Владимир Путин, говоря о намерении Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. В британском парламенте замминистра обороны Великобритании Джеймсу Хиппи задали вопрос, не консультировался ли он с заинтересованными международными организациями относительно этого пункта резолюции до принятия решения о предоставлении Украине снарядов. "Нет. Учитывая отсутствие весомых доказательств обратного, мы не признаем предполагаемый потенциальный риск здоровью и окружающей среды и, следовательно, не поддерживаем резолюции ООН, которые подразумевают, что обедненный уран несет вред", - говорится в заявлении Хиппи на сайте британского парламента. Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отправят на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены, что они не несут радиоактивной угрозы, по его словам, это "вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями". В резолюции Генассамблеи ООН 2022 года, в частности, указывается, что современные исследования не обеспечивают достаточно полного представления о последствиях применения оружия с обедненным ураном для человека и окружающей среды.
https://ria.ru/20230331/es-1862028706.html
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в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Мария Захарова, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Британия не поддержала резолюцию ООН о вреде обедненного урана

В минобороны Британии заявили, что не поддерживают резолюции ООН о вреде обедненного урана

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В минобороны Британии до принятия решения о передаче снарядов с обедненным ураном Украине не проводили переговоры с международными организациями о резолюции Генассамблеи ООН 2022 года, согласно которой последствия использования таких боеприпасов до конца не изучены, заявил замминистра британского ведомства Джеймс Хиппи.
Президент России Владимир Путин, говоря о намерении Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
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В британском парламенте замминистра обороны Великобритании Джеймсу Хиппи задали вопрос, не консультировался ли он с заинтересованными международными организациями относительно этого пункта резолюции до принятия решения о предоставлении Украине снарядов.
"Нет. Учитывая отсутствие весомых доказательств обратного, мы не признаем предполагаемый потенциальный риск здоровью и окружающей среды и, следовательно, не поддерживаем резолюции ООН, которые подразумевают, что обедненный уран несет вред", - говорится в заявлении Хиппи на сайте британского парламента.
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Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отправят на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены, что они не несут радиоактивной угрозы, по его словам, это "вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями".
В резолюции Генассамблеи ООН 2022 года, в частности, указывается, что современные исследования не обеспечивают достаточно полного представления о последствиях применения оружия с обедненным ураном для человека и окружающей среды.
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