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Офис Зеленского призвал "физически зачистить" УПЦ

Офис Зеленского призвал "физически зачистить" УПЦ - РИА Новости, 31.03.2023

Офис Зеленского призвал "физически зачистить" УПЦ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил в интервью на YouTube-канале "24 канала" ликвидировать Украинскую православную церковь. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:53

2023-03-31T17:53

2023-03-31T23:19

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил в интервью на YouTube-канале "24 канала" ликвидировать Украинскую православную церковь.Подоляк сравнил каноническую УПЦ с "гнойником, который необходимо хирургически закрыть", и обвинил Церковь в эскалации и нежелании идти на диалог. Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что монахов УПЦ необходимо выселить из лавры, но применять против них силу не собираются. При этом наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что штурм обители может начаться уже этим вечером.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта, но верующие уже второй день не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.Митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230331/lavra-1862094561.html

https://ria.ru/20230329/molitva-1861688902.html

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Наталья Макарова

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