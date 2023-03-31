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В УПЦ предупредили, что киевские власти попытаются опечатать храмы лавры - РИА Новости, 31.03.2023
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Религия
 
01:20 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/upts-1862000806.html
В УПЦ предупредили, что киевские власти попытаются опечатать храмы лавры
В УПЦ предупредили, что киевские власти попытаются опечатать храмы лавры - РИА Новости, 31.03.2023
В УПЦ предупредили, что киевские власти попытаются опечатать храмы лавры
Представители властей попытаются опечатать храмы Киево-Печрской лавры утром в пятницу, кроме того, в лавру привезут провокаторов, на которых верующим нельзя... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T01:20
2023-03-31T01:20
религия
украина
россия
александр ткаченко (протоиерей)
виктор янукович
русская православная церковь
украинская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Представители властей попытаются опечатать храмы Киево-Печрской лавры утром в пятницу, кроме того, в лавру привезут провокаторов, на которых верующим нельзя реагировать, говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ. Там отметили, что главная цель злоумышленников - "привлечь к себе внимание и вызвать хоть какую-то реакцию на свои действия". "Запрещается общаться с провокаторами или каким-либо образом обращать на них внимание. Если вы видите, что провокаторы подходят к кому-то из верующих, необходимо немедленно подойти (к верующему – ред.) и объяснить, что общаться и реагировать на провокации нельзя", - заключили в УПЦ. Накануне юридический отдел УПЦ заявил о намерении подать в суд, обратиться в Генпрокуратуру Украины, ООН и другие международные организации по поводу незаконной отмены правительством Украины постановления кабмина Украины от 2013 года о заключении с монастырем договора аренды Киево-Печерской лавры. Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что правительство Украины признало утратившим силу распоряжение кабинета министров Украины экс-президента Украины Виктора Януковича от 2013 года №519 "Вопрос передачи в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений". В УПЦ заявили о намерении обжаловать решение. Ранее подконтрольный Минкультуры Украины "Национальный заповедник Киево-Печерская лавра" объявил о разрыве договора бессрочной бесплатной аренды с одноименным монастырем УПЦ и потребовал, чтобы монахи покинули обитель 29 марта. Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В марте национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания лавры. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении. Однако на фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата.
https://ria.ru/20230331/upts-1862000297.html
https://ria.ru/20230330/lavra-1861979013.html
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украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), виктор янукович, русская православная церковь, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Виктор Янукович, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
В УПЦ предупредили, что киевские власти попытаются опечатать храмы лавры

В УПЦ предупредили, что власти попытаются опечатать храмы лавры и привезут провокаторов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Представители властей попытаются опечатать храмы Киево-Печрской лавры утром в пятницу, кроме того, в лавру привезут провокаторов, на которых верующим нельзя реагировать, говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ.
«
"Тридцать первого марта в 10 часов в Киево-Печерскую лавру планирует прибыть комиссия с целью опечатать храмы. Вместе с комиссией хотят наведаться провокаторы. Специально подготовленные лица из числа радикалов будут оскорблять и провоцировать верующих с целью вызвать в свой адрес агрессию или неадекватное поведение. Провокаторы все будут фиксировать на видео", - сказано в сообщении.
Там отметили, что главная цель злоумышленников - "привлечь к себе внимание и вызвать хоть какую-то реакцию на свои действия".
"Запрещается общаться с провокаторами или каким-либо образом обращать на них внимание. Если вы видите, что провокаторы подходят к кому-то из верующих, необходимо немедленно подойти (к верующему – ред.) и объяснить, что общаться и реагировать на провокации нельзя", - заключили в УПЦ.
Накануне юридический отдел УПЦ заявил о намерении подать в суд, обратиться в Генпрокуратуру Украины, ООН и другие международные организации по поводу незаконной отмены правительством Украины постановления кабмина Украины от 2013 года о заключении с монастырем договора аренды Киево-Печерской лавры.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что правительство Украины признало утратившим силу распоряжение кабинета министров Украины экс-президента Украины Виктора Януковича от 2013 года №519 "Вопрос передачи в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений". В УПЦ заявили о намерении обжаловать решение.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В УПЦ назвали гонения результатом действий Константинопольского патриарха
01:09
Ранее подконтрольный Минкультуры Украины "Национальный заповедник Киево-Печерская лавра" объявил о разрыве договора бессрочной бесплатной аренды с одноименным монастырем УПЦ и потребовал, чтобы монахи покинули обитель 29 марта.
Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
В марте национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания лавры. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ.
По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении. Однако на фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В УПЦ прокомментировали решение украинского суда по Киево-Печерской лавре
Вчера, 20:32
 
РелигияУкраинаРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Виктор ЯнуковичРусская православная церковьУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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