В УПЦ предупредили, что киевские власти попытаются опечатать храмы лавры
В УПЦ предупредили, что власти попытаются опечатать храмы лавры и привезут провокаторов
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Представители властей попытаются опечатать храмы Киево-Печрской лавры утром в пятницу, кроме того, в лавру привезут провокаторов, на которых верующим нельзя реагировать, говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ.
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"Тридцать первого марта в 10 часов в Киево-Печерскую лавру планирует прибыть комиссия с целью опечатать храмы. Вместе с комиссией хотят наведаться провокаторы. Специально подготовленные лица из числа радикалов будут оскорблять и провоцировать верующих с целью вызвать в свой адрес агрессию или неадекватное поведение. Провокаторы все будут фиксировать на видео", - сказано в сообщении.
Там отметили, что главная цель злоумышленников - "привлечь к себе внимание и вызвать хоть какую-то реакцию на свои действия".
"Запрещается общаться с провокаторами или каким-либо образом обращать на них внимание. Если вы видите, что провокаторы подходят к кому-то из верующих, необходимо немедленно подойти (к верующему – ред.) и объяснить, что общаться и реагировать на провокации нельзя", - заключили в УПЦ.
Накануне юридический отдел УПЦ заявил о намерении подать в суд, обратиться в Генпрокуратуру Украины, ООН и другие международные организации по поводу незаконной отмены правительством Украины постановления кабмина Украины от 2013 года о заключении с монастырем договора аренды Киево-Печерской лавры.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что правительство Украины признало утратившим силу распоряжение кабинета министров Украины экс-президента Украины Виктора Януковича от 2013 года №519 "Вопрос передачи в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений". В УПЦ заявили о намерении обжаловать решение.
Ранее подконтрольный Минкультуры Украины "Национальный заповедник Киево-Печерская лавра" объявил о разрыве договора бессрочной бесплатной аренды с одноименным монастырем УПЦ и потребовал, чтобы монахи покинули обитель 29 марта.
Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
В марте национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания лавры. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ.
По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении. Однако на фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата.