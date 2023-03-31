https://ria.ru/20230331/ukraina-1862263670.html

СМИ: Путин озвучил аргумент, помешавший Западу "пойти до конца" на Украине

СМИ: Путин озвучил аргумент, помешавший Западу "пойти до конца" на Украине - РИА Новости, 01.04.2023

СМИ: Путин озвучил аргумент, помешавший Западу "пойти до конца" на Украине

Решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло сдержать Запад от полноценной поддержки Украины, предположил эксперт Кейр... РИА Новости, 01.04.2023

2023-03-31T18:51

2023-03-31T18:51

2023-04-01T01:06

украина

россия

белоруссия

сша

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло сдержать Запад от полноценной поддержки Украины, предположил эксперт Кейр Джайлз в статье для CNN.По его словам, российскому лидеру удалось с помощью этого весомого аргумента помешать США и Евросоюзу "пойти до конца" в вопросе поставок военной техники Киеву.В конце прошлой недели глава государства сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, строительство специального хранилища для этих целей на территории страны-союзника завершится к 1 июля. Путин напомнил, что Россия не нарушает международных обязательств, а делает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.

https://ria.ru/20230331/vsu-1862206400.html

украина

россия

белоруссия

сша

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украина, россия, белоруссия, сша, владимир путин