Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Путин озвучил аргумент, помешавший Западу "пойти до конца" на Украине - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 31.03.2023 (обновлено: 01:06 01.04.2023)
https://ria.ru/20230331/ukraina-1862263670.html
СМИ: Путин озвучил аргумент, помешавший Западу "пойти до конца" на Украине
СМИ: Путин озвучил аргумент, помешавший Западу "пойти до конца" на Украине - РИА Новости, 01.04.2023
СМИ: Путин озвучил аргумент, помешавший Западу "пойти до конца" на Украине
Решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло сдержать Запад от полноценной поддержки Украины, предположил эксперт Кейр... РИА Новости, 01.04.2023
2023-03-31T18:51
2023-04-01T01:06
украина
россия
белоруссия
сша
владимир путин
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло сдержать Запад от полноценной поддержки Украины, предположил эксперт Кейр Джайлз в статье для CNN.По его словам, российскому лидеру удалось с помощью этого весомого аргумента помешать США и Евросоюзу "пойти до конца" в вопросе поставок военной техники Киеву.В конце прошлой недели глава государства сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, строительство специального хранилища для этих целей на территории страны-союзника завершится к 1 июля. Путин напомнил, что Россия не нарушает международных обязательств, а делает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
https://ria.ru/20230331/vsu-1862206400.html
украина
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, белоруссия, сша, владимир путин
Украина, Россия, Белоруссия, США, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
СМИ: Путин озвучил аргумент, помешавший Западу "пойти до конца" на Украине

CNN: решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии сдержало Запад на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло сдержать Запад от полноценной поддержки Украины, предположил эксперт Кейр Джайлз в статье для CNN.
«

"Россия уже "применила" ядерное оружие, сделала это очень успешно, не запуская его в прямом смысле слова", — отметил колумнист.

По его словам, российскому лидеру удалось с помощью этого весомого аргумента помешать США и Евросоюзу "пойти до конца" в вопросе поставок военной техники Киеву.
В конце прошлой недели глава государства сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, строительство специального хранилища для этих целей на территории страны-союзника завершится к 1 июля.
Путин напомнил, что Россия не нарушает международных обязательств, а делает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
"Будет колоссальный прорыв". В Киеве рассказали, что ждет ВСУ в Донбассе
Вчера, 15:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБелоруссияСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала