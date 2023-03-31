https://ria.ru/20230331/ukraina-1862099174.html

Американский подполковник раскрыл неприятную для США правду о ВС России

Американский подполковник раскрыл неприятную для США правду о ВС России - РИА Новости, 31.03.2023

Американский подполковник раскрыл неприятную для США правду о ВС России

Благодаря своим преимуществам российская армия продолжает истощать Вооруженные силы Украины, заявил подполковник США в отставке Энтони Шеффер YouTube-каналу... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:13

2023-03-31T12:13

2023-03-31T14:30

украина

сша

киев

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554529_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6f06df419ff3e2b188677c5cc46a0e48.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Благодаря своим преимуществам российская армия продолжает истощать Вооруженные силы Украины, заявил подполковник США в отставке Энтони Шеффер YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, благодаря продвинутым и эффективным средствам разведки российские войска мгновенно уничтожают украинские силы каждый раз, когда они организовывают любую атаку, не оставляя им никакого шанса.Он также указал, что ВСУ не обладают достаточной логистикой для восполнения своих потерь, что дает российской армии возможность безостановочно продолжать истощать украинские силы.На этой неделе президент Владимир Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух ВСУ.

https://ria.ru/20230331/nato-1862034556.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, киев, вооруженные силы украины, в мире