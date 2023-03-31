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Американский подполковник раскрыл неприятную для США правду о ВС России - РИА Новости, 31.03.2023
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12:13 31.03.2023 (обновлено: 14:30 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/ukraina-1862099174.html
Американский подполковник раскрыл неприятную для США правду о ВС России
Американский подполковник раскрыл неприятную для США правду о ВС России - РИА Новости, 31.03.2023
Американский подполковник раскрыл неприятную для США правду о ВС России
Благодаря своим преимуществам российская армия продолжает истощать Вооруженные силы Украины, заявил подполковник США в отставке Энтони Шеффер YouTube-каналу... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:13
2023-03-31T14:30
украина
сша
киев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Благодаря своим преимуществам российская армия продолжает истощать Вооруженные силы Украины, заявил подполковник США в отставке Энтони Шеффер YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, благодаря продвинутым и эффективным средствам разведки российские войска мгновенно уничтожают украинские силы каждый раз, когда они организовывают любую атаку, не оставляя им никакого шанса.Он также указал, что ВСУ не обладают достаточной логистикой для восполнения своих потерь, что дает российской армии возможность безостановочно продолжать истощать украинские силы.На этой неделе президент Владимир Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух ВСУ.
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украина, сша, киев, вооруженные силы украины, в мире
Украина, США, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
Американский подполковник раскрыл неприятную для США правду о ВС России

Подполковник США Шеффер: российская армия может безостановочно истощать украинские силы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России работает в южном секторе СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России работает в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России работает в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Благодаря своим преимуществам российская армия продолжает истощать Вооруженные силы Украины, заявил подполковник США в отставке Энтони Шеффер YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Российская армия позволяет Киеву бесполезно посылать на передовую множество украинских боевых подразделений, чтобы загнать их в котел и уничтожить", — отметил эксперт.

По его словам, благодаря продвинутым и эффективным средствам разведки российские войска мгновенно уничтожают украинские силы каждый раз, когда они организовывают любую атаку, не оставляя им никакого шанса.
Он также указал, что ВСУ не обладают достаточной логистикой для восполнения своих потерь, что дает российской армии возможность безостановочно продолжать истощать украинские силы.
«

"Зачем спешить закрывать открытую рану, если украинцы продолжают истекать кровью?" — подытожил эксперт.

На этой неделе президент Владимир Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух ВСУ.
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