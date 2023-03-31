Американский разведчик разоблачил ложь США о России
Экс-разведчик ВС США Риттер: Вашингтон пытается отвлечь мир от проблем Украины
© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты в Артемовске
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вашингтон специально распространяет ложь про состояние российский армии на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.
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"США не смогут справиться с последствиями поражения Украины, поэтому они пытаются создать "отвлекающий маневр"", — указал эксперт.
Как отметил бывший военный, Соединенные Штаты и Украина сейчас находятся в состоянии отчаяния и надеются на "чудо", пытаясь спровоцировать ложной пропагандой об обстановке в ВС России, например, "о недостатке боеприпасов", страх и недовольство внутри страны с целью создать "московский Майдан".
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"Я вам расскажу, что сейчас происходит: украинская армия разбита и уничтожена в Артемовске. В ближайшее время будут либо убиты, либо взяты в плен, либо ранены 80 тысяч украинских солдат", — утверждает бывший военный.
На этой неделе Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.