https://ria.ru/20230331/ukraina-1862052518.html

Американский разведчик разоблачил ложь США о России

Американский разведчик разоблачил ложь США о России - РИА Новости, 31.03.2023

Американский разведчик разоблачил ложь США о России

Вашингтон специально распространяет ложь про состояние российский армии на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:56

2023-03-31T10:56

2023-03-31T10:59

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сша

россия

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вашингтон специально распространяет ложь про состояние российский армии на Украине, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.Как отметил бывший военный, Соединенные Штаты и Украина сейчас находятся в состоянии отчаяния и надеются на "чудо", пытаясь спровоцировать ложной пропагандой об обстановке в ВС России, например, "о недостатке боеприпасов", страх и недовольство внутри страны с целью создать "московский Майдан".На этой неделе Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.

https://ria.ru/20230330/vsu-1861861011.html

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в мире, украина, сша, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины