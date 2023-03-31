https://ria.ru/20230331/ukraina-1862015853.html
На сайте Зеленского потребовали вернуть Украине статус ядерного государства
На сайте Зеленского потребовали вернуть Украине статус ядерного государства - РИА Новости, 31.03.2023
На сайте Зеленского потребовали вернуть Украине статус ядерного государства
Петиция с призывом разорвать Будапештский меморандум и восстановить статус ядерного государства появилась на сайте офиса президента Украины Владимира... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T07:31
2023-03-31T07:31
2023-03-31T08:58
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Петиция с призывом разорвать Будапештский меморандум и восстановить статус ядерного государства появилась на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского. Петицию зарегистрировали в четверг. Сейчас она набрала более 400 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.Накануне на сайте Зеленского появилась петиция с призывом разместить на территории постсоветской республики ядерное оружие США или "сделать Украину государством с ядерным вооружением". После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов оружия массового поражения в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
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украина, сша, владимир зеленский, в мире
Украина, США, Владимир Зеленский, В мире
На сайте Зеленского потребовали вернуть Украине статус ядерного государства
На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении Украине статуса ядерного государства