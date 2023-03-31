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В Британии объяснили, почему Украина пожалеет о решении МВФ
В Британии объяснили, почему Украина пожалеет о решении МВФ - РИА Новости, 31.03.2023
В Британии объяснили, почему Украина пожалеет о решении МВФ
Кредит по чрезвычайной программе МВФ может дорого обойтись Украине из-за надбавок к процентам и выдвигаемых фондом требований, пишет The Economist. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T07:07
2023-03-31T07:07
2023-03-31T07:07
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мвф
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Кредит по чрезвычайной программе МВФ может дорого обойтись Украине из-за надбавок к процентам и выдвигаемых фондом требований, пишет The Economist.Как напоминает издание, в середине марта МВФ объявил о выделении Киеву 15,6 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет в рамках чрезвычайной программы, что станет седьмым по величине займом за всю 79-летнюю историю фонда."Заимствования у Международного валютного фонда обходятся дороже, чем у других спонсоров. Как страна со средним уровнем дохода Украина должна выплачивать базовую процентную ставку в размере 3,5%. Каждый раз, когда она получает средства, фонд взимает еще полпроцента за административные расходы", - указывает Economist.Кроме того, из-за большого количества набранных кредитов Киев должен платить надбавки, которые призваны "отбить у стран желание запрашивать у фонда больше, чем им требуется". "К тому времени, когда Украина получит весь пакет, надбавки, вероятно, увеличатся еще на три процентных пункта к ее счетам по процентам. В целом, правительство Украины может получить ставку в 7,5-8%", - говорится в статье.При этом надбавки — это еще не все, отмечает издание. Так, все кредиты фонда сопровождаются рекомендациями по реформам и экономическими предписаниями, которые формально должны способствовать экономическому росту и обеспечению фискальной дисциплины, помогая заемщику погасить свои займы."Но самые существенные реформы МВФ обычно связаны с ограничением расходов, — что просто невозможно, пока Украина находится в конфликте. Пока что фонд заявил, что планирует рекомендовать фискальные реформы, но детали остались туманными. Учитывая, что он известен своей "твердой рукой", любые ошибки на Украине могут оказаться катастрофическими", - предупреждает Economist.Риски для украинской экономики теоретически должны быть учтены в стресс-тестах МВФ, однако его перспективный анализ легко вывести из равновесия. "Предсказать будущее любой разрушающейся экономики непросто", - резюмирует издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, мвф
В Британии объяснили, почему Украина пожалеет о решении МВФ
Economist: кредит по чрезвычайной программе МВФ может дорого обойтись Украине
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости.
Кредит по чрезвычайной программе МВФ может дорого обойтись Украине из-за надбавок к процентам и выдвигаемых фондом требований, пишет
The Economist.
Как напоминает издание, в середине марта МВФ
объявил о выделении Киеву
15,6 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет в рамках чрезвычайной программы, что станет седьмым по величине займом за всю 79-летнюю историю фонда.
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"Заимствования у Международного валютного фонда обходятся дороже, чем у других спонсоров. Как страна со средним уровнем дохода Украина должна выплачивать базовую процентную ставку в размере 3,5%. Каждый раз, когда она получает средства, фонд взимает еще полпроцента за административные расходы", - указывает Economist.
Кроме того, из-за большого количества набранных кредитов Киев должен платить надбавки, которые призваны "отбить у стран желание запрашивать у фонда больше, чем им требуется". "К тому времени, когда Украина получит весь пакет, надбавки, вероятно, увеличатся еще на три процентных пункта к ее счетам по процентам. В целом, правительство Украины может получить ставку в 7,5-8%", - говорится в статье.
При этом надбавки — это еще не все, отмечает издание. Так, все кредиты фонда сопровождаются рекомендациями по реформам и экономическими предписаниями, которые формально должны способствовать экономическому росту и обеспечению фискальной дисциплины, помогая заемщику погасить свои займы.
"Но самые существенные реформы МВФ обычно связаны с ограничением расходов, — что просто невозможно, пока Украина находится в конфликте. Пока что фонд заявил, что планирует рекомендовать фискальные реформы, но детали остались туманными. Учитывая, что он известен своей "твердой рукой", любые ошибки на Украине могут оказаться катастрофическими", - предупреждает Economist.
Риски для украинской экономики теоретически должны быть учтены в стресс-тестах МВФ, однако его перспективный анализ легко вывести из равновесия. "Предсказать будущее любой разрушающейся экономики непросто", - резюмирует издание.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> МИД Украины высказал послу Израиля недовольство из-за кредита, пишут СМИ