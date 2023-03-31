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В Турции муж убил уроженку России после ссоры - РИА Новости, 31.03.2023
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22:19 31.03.2023 (обновлено: 23:23 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/ubiystvo-1862286541.html
В Турции муж убил уроженку России после ссоры
В Турции муж убил уроженку России после ссоры - РИА Новости, 31.03.2023
В Турции муж убил уроженку России после ссоры
Уроженка России погибла от ножевых ранений после ссоры с мужем в турецком Эскишехире, передает телеканал Habertürk. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T22:19
2023-03-31T23:23
турция
россия
эскишехир (провинция)
происшествия
в мире
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АНКАРА, 31 мар — РИА Новости. Уроженка России погибла от ножевых ранений после ссоры с мужем в турецком Эскишехире, передает телеканал Habertürk. Сообщается, что инцидент произошел вечером на пятом этаже многоквартирного дома в районе Улуондер на улице Умран района Тепебаши. "Между Атилой С. и его женой, уроженкой России Еленой Самсановой, по неизвестным причинам возникла ссора. После обострения ссоры Атила С. нанес своей жене Самсановой множество ударов ножом, который он взял на кухне. Когда соседи услышали звуки и сообщили о случившемся, прибывшие на место происшествия полицейские и медики констатировали смерть Елены Самсановой. Атила С., который во время инцидента получил ранение руки, был задержан", — передал телеканал. Атиле С. оказали помощь в государственной больнице имени Юнуса Эмре. Затем его доставили в отдел общественной безопасности Управления безопасности Эскишехира для дачи показаний. "Тело Елены Самсановой было доставлено в больницу медицинского факультета университета Эскишехир Османгази для вскрытия после осмотра прокуратурой и полицией. Расследование инцидента продолжается", — уточнил телеканал.
https://ria.ru/20221022/ranenie-1825938387.html
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турция, россия, эскишехир (провинция), происшествия, в мире
Турция, Россия, Эскишехир (провинция), Происшествия, В мире
В Турции муж убил уроженку России после ссоры

В Турции муж убил уроженку России многочисленными ударами ножом после ссоры

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции
Сотрудники правоохранительных органов Турции - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 31 мар — РИА Новости. Уроженка России погибла от ножевых ранений после ссоры с мужем в турецком Эскишехире, передает телеканал Habertürk.
Сообщается, что инцидент произошел вечером на пятом этаже многоквартирного дома в районе Улуондер на улице Умран района Тепебаши.
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"Между Атилой С. и его женой, уроженкой России Еленой Самсановой, по неизвестным причинам возникла ссора. После обострения ссоры Атила С. нанес своей жене Самсановой множество ударов ножом, который он взял на кухне. Когда соседи услышали звуки и сообщили о случившемся, прибывшие на место происшествия полицейские и медики констатировали смерть Елены Самсановой. Атила С., который во время инцидента получил ранение руки, был задержан", — передал телеканал.
Атиле С. оказали помощь в государственной больнице имени Юнуса Эмре. Затем его доставили в отдел общественной безопасности Управления безопасности Эскишехира для дачи показаний.
"Тело Елены Самсановой было доставлено в больницу медицинского факультета университета Эскишехир Османгази для вскрытия после осмотра прокуратурой и полицией. Расследование инцидента продолжается", — уточнил телеканал.
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