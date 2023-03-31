https://ria.ru/20230331/ubiystvo-1862260175.html
Жителю Нижегородской области дали пожизненный срок за двойное убийство
Жителю Нижегородской области дали пожизненный срок за двойное убийство - РИА Новости, 31.03.2023
Жителю Нижегородской области дали пожизненный срок за двойное убийство
Суд приговорил жителя Нижегородской области к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек, совершенное в 2013 году, сообщает региональное следственное РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:35
2023-03-31T18:35
2023-03-31T18:36
убийство
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Суд приговорил жителя Нижегородской области к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек, совершенное в 2013 году, сообщает региональное следственное управление СК РФ. В апреле 2013 года в доме деревни Ожгибовка Пильнинского района были обнаружены тела 66-летнего мужчины и 91-летней женщины с признаками насильственной смерти. Раскрыть преступление не удавалось на протяжении почти 10 лет. Лишь осенью 2022 года была установлена причастность ранее судимого за особо тяжкие преступления жителя Пильнинского района. Следствием и судом установлено, что 28 апреля 2013 года нетрезвый подсудимый пришел в дом к соседу, ударил его ножом в шею и напал множественные удары поленом по голове. Затем он убил мать погибшего, которая стала очевидцем первого преступления, и скрылся. Как установили следователи СК, сожительница подсудимого пожаловалась ему на насилие со стороны соседа, что и стало мотивом преступления. "Под тяжестью добытых следователем СК в ходе расследования уголовного дела доказательств мужчина полностью признал свою вину. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230331/vagner-1862232091.html
https://ria.ru/20230331/ubiystvo-1862021322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство, происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Убийство, Происшествия, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Нижегородской области дали пожизненный срок за двойное убийство
Жителя нижегородской Ожгибовки приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости.
Суд приговорил жителя Нижегородской области к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек, совершенное в 2013 году, сообщает
региональное следственное управление СК РФ.
В апреле 2013 года в доме деревни Ожгибовка Пильнинского района были обнаружены тела 66-летнего мужчины и 91-летней женщины с признаками насильственной смерти. Раскрыть преступление не удавалось на протяжении почти 10 лет. Лишь осенью 2022 года была установлена причастность ранее судимого за особо тяжкие преступления жителя Пильнинского района.
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Следствием и судом установлено, что 28 апреля 2013 года нетрезвый подсудимый пришел в дом к соседу, ударил его ножом в шею и напал множественные удары поленом по голове. Затем он убил мать погибшего, которая стала очевидцем первого преступления, и скрылся. Как установили следователи СК, сожительница подсудимого пожаловалась ему на насилие со стороны соседа, что и стало мотивом преступления.
"Под тяжестью добытых следователем СК в ходе расследования уголовного дела доказательств мужчина полностью признал свою вину. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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