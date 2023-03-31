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Жителю Нижегородской области дали пожизненный срок за двойное убийство

Жителю Нижегородской области дали пожизненный срок за двойное убийство - РИА Новости, 31.03.2023

Жителю Нижегородской области дали пожизненный срок за двойное убийство

Суд приговорил жителя Нижегородской области к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек, совершенное в 2013 году, сообщает региональное следственное РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:35

2023-03-31T18:35

2023-03-31T18:36

убийство

происшествия

нижегородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Суд приговорил жителя Нижегородской области к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек, совершенное в 2013 году, сообщает региональное следственное управление СК РФ. В апреле 2013 года в доме деревни Ожгибовка Пильнинского района были обнаружены тела 66-летнего мужчины и 91-летней женщины с признаками насильственной смерти. Раскрыть преступление не удавалось на протяжении почти 10 лет. Лишь осенью 2022 года была установлена причастность ранее судимого за особо тяжкие преступления жителя Пильнинского района. Следствием и судом установлено, что 28 апреля 2013 года нетрезвый подсудимый пришел в дом к соседу, ударил его ножом в шею и напал множественные удары поленом по голове. Затем он убил мать погибшего, которая стала очевидцем первого преступления, и скрылся. Как установили следователи СК, сожительница подсудимого пожаловалась ему на насилие со стороны соседа, что и стало мотивом преступления. "Под тяжестью добытых следователем СК в ходе расследования уголовного дела доказательств мужчина полностью признал свою вину. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230331/vagner-1862232091.html

https://ria.ru/20230331/ubiystvo-1862021322.html

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Владимир Лаврентьев

убийство, происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)