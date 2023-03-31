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В СК рассказали о подозреваемом в убийстве девушки в Москве - РИА Новости, 31.03.2023
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08:47 31.03.2023 (обновлено: 11:15 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/ubiystvo-1862021322.html
В СК рассказали о подозреваемом в убийстве девушки в Москве
В СК рассказали о подозреваемом в убийстве девушки в Москве - РИА Новости, 31.03.2023
В СК рассказали о подозреваемом в убийстве девушки в Москве
Подозреваемый в убийстве 24-летней девушки, зарезанной в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве, страдал от панических атак и галлюцинаций, сообщается в... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T08:47
2023-03-31T11:15
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 24-летней девушки, зарезанной в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве, страдал от панических атак и галлюцинаций, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. В пресс-службах столичного главка СК РФ и московской прокуратуры ранее сообщали журналистам, что молодая девушка с множественными ножевыми ранениями была найдена убитой в квартире на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Тело 24-летней девушки с множественными ножевыми ранениями обнаружила ее мать в квартире на Бескудниковском бульваре, сожителя девушки в квартире не оказалось. Подозреваемый 1997 года рождения был задержан в рейсовом автобусе на трассе при попытке скрыться на территорию другого региона. "Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса последний пояснил, что на протяжении четырех месяцев употреблял запрещенные вещества, но незадолго до происшествия перестал их употреблять, на этом фоне у него начались панические атаки и галлюцинации. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, формируются документы для назначения психолого-психиатрической экспертизы. По данным следствия, вечером 28 марта мужчина в состоянии наркотического опьянения в ходе ссоры со своей девушкой начал ее душить, бить по голове, а потом нанес шесть ударов ножом. От полученных повреждений девушка скончалась на месте.
https://ria.ru/20230312/ubiystvo-1857334762.html
https://ria.ru/20230323/kirgiz-1859973341.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК рассказали о подозреваемом в убийстве девушки в Москве

СК: подозреваемый в убийстве девушки, которую нашли зарезанной, страдал от галлюцинаций

© Фото : Следственный Комитет РоссииМужчина, обвиняемый в убийстве девушке на севере Москвы
Мужчина, обвиняемый в убийстве девушке на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Следственный Комитет России
Мужчина, обвиняемый в убийстве девушке на севере Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 24-летней девушки, зарезанной в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве, страдал от панических атак и галлюцинаций, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
В пресс-службах столичного главка СК РФ и московской прокуратуры ранее сообщали журналистам, что молодая девушка с множественными ножевыми ранениями была найдена убитой в квартире на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Тело 24-летней девушки с множественными ножевыми ранениями обнаружила ее мать в квартире на Бескудниковском бульваре, сожителя девушки в квартире не оказалось. Подозреваемый 1997 года рождения был задержан в рейсовом автобусе на трассе при попытке скрыться на территорию другого региона.
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"Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса последний пояснил, что на протяжении четырех месяцев употреблял запрещенные вещества, но незадолго до происшествия перестал их употреблять, на этом фоне у него начались панические атаки и галлюцинации. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, формируются документы для назначения психолого-психиатрической экспертизы.
По данным следствия, вечером 28 марта мужчина в состоянии наркотического опьянения в ходе ссоры со своей девушкой начал ее душить, бить по голове, а потом нанес шесть ударов ножом. От полученных повреждений девушка скончалась на месте.
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