https://ria.ru/20230331/ubiystvo-1862021322.html

В СК рассказали о подозреваемом в убийстве девушки в Москве

В СК рассказали о подозреваемом в убийстве девушки в Москве - РИА Новости, 31.03.2023

В СК рассказали о подозреваемом в убийстве девушки в Москве

Подозреваемый в убийстве 24-летней девушки, зарезанной в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве, страдал от панических атак и галлюцинаций, сообщается в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:47

2023-03-31T08:47

2023-03-31T11:15

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 24-летней девушки, зарезанной в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве, страдал от панических атак и галлюцинаций, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. В пресс-службах столичного главка СК РФ и московской прокуратуры ранее сообщали журналистам, что молодая девушка с множественными ножевыми ранениями была найдена убитой в квартире на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Тело 24-летней девушки с множественными ножевыми ранениями обнаружила ее мать в квартире на Бескудниковском бульваре, сожителя девушки в квартире не оказалось. Подозреваемый 1997 года рождения был задержан в рейсовом автобусе на трассе при попытке скрыться на территорию другого региона. "Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса последний пояснил, что на протяжении четырех месяцев употреблял запрещенные вещества, но незадолго до происшествия перестал их употреблять, на этом фоне у него начались панические атаки и галлюцинации. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, формируются документы для назначения психолого-психиатрической экспертизы. По данным следствия, вечером 28 марта мужчина в состоянии наркотического опьянения в ходе ссоры со своей девушкой начал ее душить, бить по голове, а потом нанес шесть ударов ножом. От полученных повреждений девушка скончалась на месте.

https://ria.ru/20230312/ubiystvo-1857334762.html

https://ria.ru/20230323/kirgiz-1859973341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)