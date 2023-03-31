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США в ООН призвали Россию пересмотреть планы по размещению ТЯО в Белоруссии
США в ООН призвали Россию пересмотреть планы по размещению ТЯО в Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2023
США в ООН призвали Россию пересмотреть планы по размещению ТЯО в Белоруссии
США призывают Россию пересмотреть свои планы по размещению ядерного оружия в Белоруссии, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США Роберт Вуд. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T19:35
2023-03-31T19:35
2023-03-31T19:35
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ООН, 31 мар – РИА Новости. США призывают Россию пересмотреть свои планы по размещению ядерного оружия в Белоруссии, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США Роберт Вуд. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. "Мы призываем РФ пересмотреть намерение разместить ядерное оружие в Белоруссии и призываем РФ вывести войска с Украины", - сказал Вуд. Он также призвал Россию "прекратить немедленно эскалационную риторику, касающуюся потенциального применения ядерного оружия". Как указал Вуд, "любое применение химического, биологического или ядерного оружия на Украине будет иметь суровые последствия для поддержания международного мира и безопасности и фундаментально изменит природу этой войны". По словам американского представителя, президент РФ "Владимир Путин занимается эскалацией опасного и дестабилизирующего поведения России, угрожая разместить ядерное оружие в Белоруссии". При этом он назвал смехотворным заявление РФ о том, что ее планируемое размещение ядерного оружия в Белоруссии как-то оправдывается применением бронебойных (с обедненным ураном) боеприпасов на Украине. "Бронебойные боеприпасы никоим образом не являются аналогом тактического ядерного оружия", - заявил Вуд. Он подчеркнул, что такие боеприпасы применяются десятилетиями, и Россия сама обладает такими видами снарядов. Как подчеркнул Вуд, "ни одна страна не угрожает России или президенту Путину". Ранее член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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сша, россия, нато, в мире, оон, ядерное оружие
США, Россия, НАТО, В мире, ООН, Ядерное оружие
США в ООН призвали Россию пересмотреть планы по размещению ТЯО в Белоруссии
Миссия США в ООН призвала Россию пересмотреть планы по размещению ТЯО в Белоруссии
ООН, 31 мар – РИА Новости. США призывают Россию пересмотреть свои планы по размещению ядерного оружия в Белоруссии, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США Роберт Вуд.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
России не нужно размещать ядерное оружие рядом с США, заявил Лукашенко
"Мы призываем РФ пересмотреть намерение разместить ядерное оружие в Белоруссии и призываем РФ вывести войска с Украины", - сказал Вуд.
Он также призвал Россию "прекратить немедленно эскалационную риторику, касающуюся потенциального применения ядерного оружия".
Как указал Вуд, "любое применение химического, биологического или ядерного оружия на Украине будет иметь суровые последствия для поддержания международного мира и безопасности и фундаментально изменит природу этой войны".
По словам американского представителя, президент РФ "Владимир Путин занимается эскалацией опасного и дестабилизирующего поведения России, угрожая разместить ядерное оружие в Белоруссии".
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При этом он назвал смехотворным заявление РФ о том, что ее планируемое размещение ядерного оружия в Белоруссии как-то оправдывается применением бронебойных (с обедненным ураном) боеприпасов на Украине.
"Бронебойные боеприпасы никоим образом не являются аналогом тактического ядерного оружия", - заявил Вуд.
Он подчеркнул, что такие боеприпасы применяются десятилетиями, и Россия сама обладает такими видами снарядов.
«
"Для размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии нет весомых причин, касающихся сферы безопасности", - заявил он.
Как подчеркнул Вуд, "ни одна страна не угрожает России или президенту Путину".
США не ответили в СБ ООН на вопрос о размещении ядерного оружия в Европе
Ранее член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы
, а также в Турции
, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США
, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР
. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России
для НАТО
увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше
, Прибалтике
и Румынии
.
Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии
не упоминают о проблеме хранения в Германии
американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
МИД России прокомментировал реакцию стран на ядерное оружие в Белоруссии